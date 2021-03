¿Alguna vez te preguntaste por qué TikTok aún no logra superar a Facebook y YouTube en lo que a cantidad de usuarios activos respecta? Si quiere saber la respuesta a esta pregunta, te recomendamos que sigas leyendo. Aquí expondremos varios puntos a los que TikTok debería prestarle atención para poder superar a las plataformas mencionadas anteriormente.

¿Qué le falta a TikTok para superar a Facebook y a YouTube?

A continuación te vamos a mostrar las categorías en las que TikTok debería mejorar para poder consolidarse como una plataforma “competitiva”, pues a día de hoy la app sigue siendo muy básica en ciertos aspectos esenciales.

TikTok tiene que permitir subir vídeos más largos

En sus inicios, TikTok tenía como objetivo competir cara a cara con Vine, plataforma creada por Twitter que popularizó los vídeos de menos de 10 segundos de duración. Bajo el nombre de Musical.ly, la plataforma ahora llamada TikTok logró llevarse a todos los creadores de contenido que se quedaron sin ese espacio, decisión muy acertada que logró convertir a esta plataforma en lo que es hoy en día (una de las más usadas).

Si bien es posible subir vídeos mucho más largos que en Vine, TikTok debe añadir (casi obligatoriamente) la posibilidad de subir o crear vídeos más largos. Para competir de igual a igual con Facebook o YouTube, se debe permitir subir vídeos de hasta al menos 5 minutos, pues hay creadores de contenido que necesitan más tiempo para poder mostrar contenido de calidad, algo que a día de hoy es imposible.

No todos los usuarios pueden hacer directos

Hacer un directo en TikTok es extremadamente simple, solo se deben llevar a cabo una serie de pasos para comenzar un vivo desde la plataforma. El problema es que no todos los usuarios pueden acceder a esta funcionalidad, ¿por qué? Por los requisitos impuestos por la propia plataforma.

De momento, y no parece que esto vaya a cambiar, TikTok solo le permite hacer directos a aquellos usuarios que tienen 1000 seguidores o más. Si bien esto no parece que esté tan mal, es una decisión que le juega muy en contra a TikTok. Tanto Facebook como YouTube, permiten hacer directos sin ningún tipo de requerimiento, por lo que en esta categoría, dichas plataformas terminan siendo mucho más “accesibles” para los usuarios.

Encontrar las segundas partes de los vídeos es imposible

Los creadores de contenido en TikTok suelen dividir los vídeos en dos, tres y hasta cuatro partes para poder contar una historia larga, o bien mostrar un vídeo de más de 3 minutos de duración. Si bien esto no es un problema, TikTok no permite añadir los enlaces de esas partes al vídeo principal, y esto genera mucha confusión entre los usuarios.

Si navegas a diario por TikTok, podrás observar cientos de comentarios de usuarios que preguntan “¿dónde está la segunda parte?” de aquellos vídeos divididos en varias partes. Al no tener un sistema de enlaces internos, es prácticamente imposible encontrar las demás partes cuando el vídeo es viejo. Cuando el vídeo es nuevo, y el creador de contenido no suele subir muchos vídeos al día, esto no es un problema, pero este no suele ser el caso.

Si TikTok quiere superar a YouTube o Facebook, debería implementar otro sistema en el que se permita encontrar las segundas o terceras partes de este tipo de vídeos de forma más simple. De momento, la solución es poner dichas partes en la sección de comentarios, algo que a veces pasa desapercibido por el resto de la comunidad.

TikTok no ofrece un orden en los perfiles de los usuarios

Si piensas que el feed de Instagram Reels es un desastre, deberías pasarte por los perfiles de los usuarios en TikTok. La plataforma no ofrece ningún tipo de orden en los perfiles de los usuarios, ¿qué quiere decir esto? Que es todo un dolor de cabeza encontrar los vídeos más vistos, más gustados, o los más viejos.

TikTok parece que solo le importa el contenido nuevo, pues es lo único que puede encontrarse en los perfiles de los creadores de contenido. Si ingresas a un perfil de un usuario, te será muy simple ver aquellos vídeos que se han subido recientemente. Por otro lado, si buscas vídeos viejos, o bien aquellos que han tenido miles de millones de visualizaciones, te será extremadamente complicado de hallar.

Esto es aún más engorroso en aquellas cuentas en donde se suben más de 4 vídeos por día. En esos casos, según las pruebas que hemos realizado, se puede llegar a tardar más de 1 hora en encontrar los vídeos más vistos, los más gustados o los primeros vídeos que fueron subidos a dicha cuenta. Esto es algo que no sucede en Facebook o YouTube, plataformas que poseen un orden y una interfaz muchísimo más clara de entender.

¿Moderación en TikTok? Prácticamente no existe

¿Alguna vez denunciaste un vídeo que no cumple las reglas de TikTok? Si tu respuesta es “sí”, de seguro te habrás dado cuenta de que los encargados de moderar el contenido subido a la plataforma entienden poco y nada.

Según un estudio llevado a cabo a finales del año 2020, TikTok solo revisa 1 de 10 denuncias que los usuarios realizan dentro de la plataforma. Aquellas denuncias que no son revisadas por moderadores reales (o sea por una persona de carne y hueso), no tienen los mismos resultados. En pocas palabras, cuando una denuncia es analizada por un “bot”, TikTok no toma ninguna acción.

Esto ciertamente no sucede en Facebook y YouTube, plataformas que pone a disposición una gran cantidad de trabajadores para que moderen todo el contenido de forma manual. Si TikTok no quiere que la toxicidad se siga adueñando de la plataforma, deberá implementar un nuevo sistema de moderación, un sistema efectivo en pocas palabras.

Bullying, un problema latente dentro de TikTok

No solo TikTok no le presta atención a los vídeos que incumplen las normas, sino que además “hace caso omiso” a los comentarios hirientes que el 60% de la comunidad suele realizar dentro de esta popular plataforma de vídeos.

Nosotros utilizamos TikTok hace ya más de un año, y a lo largo de todo este tiempo hemos podido observar que 5 de cada 10 usuarios realizan comentarios ofensivos a los protagonistas de los vídeos, o bien, a los demás usuarios que dejan su comentario.

Si bien TikTok permite denunciar este tipo de comentarios para que los moderadores tomen cartas en el asunto, el resultado de esas denuncias terminan quedando en la nada. TikTok no suele tomarse en serio el acoso dentro de la plataforma, algo muy grave que en caso de no mejorar, alejará a cientos de miles de usuarios de la aplicación.

Conclusión

En Androidphoria pensamos que estos cambios no se llevarán a cabo en un futuro cercano, pues TikTok aún está analizando cuál es el camino que quiere seguir. De momento, el objetivo de esta plataforma es ofrecerles a sus usuarios un lugar para crear contenido de forma fácil y con mucha más llegada, algo que en YouTube o Facebook es complicado de realizar. En pocas palabras, TikTok fue creado para que el contenido se viralice mucho más rápido, y esto obviamente es lo que lo ha llevado a ser tan exitoso.

De igual forma, creemos que en algún momento tendrán que cambiar el enfoque, ya que al tratarse de una plataforma bastante nueva, los gigantes de Internet (Google y Facebook) no querrán seguir perdiendo terreno. Y, para que esto no suceda, TikTok deberá ofrecer más funciones, o sea, tendrá que dejar de ser “tan básico”.