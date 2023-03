AetherSX2 es un emulador de PlayStation 2 para Android, el cual ha sido víctima de mucha polémica desde inicios del 2023. Actualmente, su desarrollador se ha retirado del proyecto, lo que significa que no veras nuevas actualizaciones para la app en el futuro, o al menos eso creíamos. Ha salido una nueva actualización y te recomendamos que no la descargues.

La razón para esto es sencilla. Si quieres saber más sobre la polémica que rodea a AetherSX2 y a su desarrollador o por qué no deberías descargar la nueva actualización, no dejes de leer este artículo.

¿Por qué se dejó de trabajar en AetherSX2?

A inicios del año 2023, el desarrollador de AetherSX2, cuyo nombre en línea es Tahlreth ha publicado un mensaje en la página oficial de AetherSX2, haciéndole saber a todos sus seguidores que se retiraba del proyecto. La razón tras su retiro fue sencilla, los usuarios de este emulador empezaron a exigir actualizaciones constantes, las cuales pronto se convirtieron en quejas, luego insultos e incluso amenazas.

Tahlreth comenta que se sintió abrumado y que AetherSX2 había dejado de ser un divertido pasatiempo para convertirse en un fastidio para él. Pensó que sus fans estarían más agradecidos por todo el trabajo que él había hecho, como el único desarrollador en el proyecto AetherSX2, sin embargo, no fue así.

¿Cuál es el problema con esta nueva actualización de AetherSX2?

Luego de que Tahlreth anunciara su retiro, todos los usuarios de AetherSX2 se hicieron la idea de que no habría más actualizaciones para esta app. Sin embargo, recientemente la app ha sido actualizada añadiendo una característica que va en contra de los ideales que se tenía para esta desde el principio y es el hecho de que ahora la app contiene anuncios.

Tahlreth había dejado claro desde el principio que quería que su emulador fuera completamente gratis y sin ningún tipo de anuncios molestos. Sin embargo, al parecer estos ideales cambiaron, ya que la nueva actualización hizo que la app empezara a mostrar publicidad y además hizo que su rendimiento disminuyera bastante.

Aún no está clara cuál es la razón tras estos eventos, pero, aun así, te recomendamos que no actualices AetherSX2 a su versión más reciente disponible en la Play Store. Será mejor que te quedes con la versión antigua que funciona mejor y que no está llena de anuncios. Te dejamos el enlace de descarga directo a dicha versión:

Descargar | Última versión de AetherSX2 sin anuncios

Además, si quieres, puedes intentar este método para disfrutar de juegos de PS2 online, gratis y sin descargar nada. Por ahora, nos despedimos, esperamos que este artículo haya sido de utilidad para ti.