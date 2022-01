Siendo sincero, no soy muy fan del notch. Al principio me pareció una forma genial y sutil de incorporar la cámara frontal en los móviles inteligentes, pero con el paso del tiempo se ha convertido en un estorbo para mí. La verdad es que la idea de tener un punto negro tapándome un espacio de la pantalla no me entusiasma. Por eso, decidí buscar cómo personalizar el notch de mi Android.

Curiosamente, ni Android ni las capas de personalización de los fabricantes incluyen opciones para cambiar el estilo del notch. Por suerte, en Google Play puedes encontrar aplicaciones para ocultar el notch e incluso para usar el notch como indicador de batería. Hay una en particular que me gusta mucho, ya que permite añadir diseños geniales al notch. Ven a conocerla…

Notch Design: diseños geniales para el notch de tu Android

Notch Design es una aplicación bastante sencilla que agrega un diseño al notch de tu Android. Para ello, la app utiliza el permiso de superposición (pues es la única forma posible de personalizar el notch). Ofrece algo más de 60 diseños diferentes, incluyendo varios temáticos de superhéroes y algunos clásicos que modifican sutilmente el estilo de tu notch.

La aplicación es muy fácil de usar. Luego de otorgarle el permiso de superposición, en su menú principal tendrás elegir el tipo de notch que tiene tu móvil (desde la primera opción) y activar la opción «Change Notch Design». Puedes cambiar el diseño en «Choose Notch Design» y personalizarlo a tu antojo de mil maneras. Incluso, te deja poner a tu Android el notch de los iPhones o el de doble cámara perforada.

También trae opciones para modificar el tamaño, la posición y hasta el color del notch. Gracias a ello, funciona con cualquier tipo de notch. Si ves que no se ajusta bien al tuyo, simplemente tómate el tiempo de configurar correctamente su posición en la pantalla.

Por si fuera poco, Notch Design ofrece una serie de fondos de pantalla que van a juego con los diseños de su catálogo. ¡Es una pasada! Y lo mejor es que la app es 100 % gratuita… Bueno, no del todo, ya que incluye anuncios. De hecho, tiene una versión de pago (vale 2,29 €) que elimina los anuncios. Pruébalo y luego nos comentas qué te pareció.