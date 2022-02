A pesar de que aplicaciones para ver series y películas gratis bastante interesantes, cada vez salen más apps de este tipo. De hecho, Peacock es uno de los Netflix gratuitos que más popularida ha ganado recientemente. De cualquier forma, Peacock también tiene algunas características que debes conocer.

Esta es una app con algunos aspectos negativos, como que solo está disponible en Estados Unidos. Entonces, para ver el contenido de Peacock desde España tienes que usar una VPN como NordVPN.

Asimismo, Peacock también tiene algunos aspectos positivos, como la cantidad de contenido que te ofrece. Toma en cuenta que la mayoría del contenido de Peacock es de Universal Television y Universal Pictures. Además, la sumatoria de todo el contenido de Peacock supera las 15.000 horas.

Así es Peacock, el Netflix gratuito

Peacock es una plataforma que tiene cierto parecido a Pluto TV. Sin embargo, a diferencia de Pluto TV, Peacock no solo tiene contenido bajo demanda, sino que tiene más tipos de contenido. De hecho, Peacock te muestra el contenido de NBCUniversal inmediatamente después de que este haya sido estrenado en las plataformas de la cadena.

Si tienes una cuenta gratuita en Peacock, puedes ver las producciones originales de la plataforma y ver contenido según el género de tu preferencia. Además, en Peacock puedes ver los partidos de fútbol de la Premier League, el US Open Championschip, algunos partidos de la NFL, la vuelta Francia, etc. Asimismo, en esta plataforma puedes ver algunos canales de noticias como CNN.

De cualquier forma, es importante que consideres que Peacock no solo tiene una versión gratuita, sino que también tiene una versión Premium y una Premium Plus. Además, como es de esperarse, las versiones Premium Plus y Premium de Peacock son más completas que la gratuita.

De hecho, la versión gratuita de Peacock solo te permite acceder a una parte de su contenido, mientras que las versiones Premium y Premium Plus te permiten ver todo el contenido de la plataforma. Asimismo, debes saber que la diferencia entre las versiones Premium y Premium Plus está en que esta última nunca te muestra anuncios publicitarios.

También es importante que sepas que si quieres ver el contenido de Peacock, debes descargar su app o ingresar en su sitio web y usar una VPN si no estás en Estados Unidos. Asimismo, si quieres disfrutar del contenido gratuito de Peacock, debes saber que puedes hacerlo desde tu móvil, ordenador, consola de videojuegos, Chromecast, Roku, etc.

Ahora, es tu momento de decidir si Peacock es la app de streaming que necesitas o si prefieres usar otras apps gratuitas como Crackle o Plex.tv.