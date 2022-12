Con el auge de las redes sociales, no es extraño que quieras tomarte muchas fotos y compartir tu vida con los demás. Pero, en ocasiones, no quieres que tus fotos queden para siempre. Tal vez te hagas una selfie graciosa que solo quieres que vean tus amigos para reírte un rato, o tal vez estés enviando una foto delicada, que solo quieres mostrar por poco tiempo.

Sea cual sea el motivo, muchas veces querrás subir imágenes para que se borren pasado un tiempo determinado. Para ello, existen sitios para subir tus imágenes temporales en línea, donde tus fotos se eliminarán automáticamente después de un tiempo definido. Estos son ideales para esas ocasiones en las que no deseas mantener tus fotos cargadas en línea para siempre.

Páginas web recomendadas para subir imágenes temporales

Si te molesta eliminar imágenes tuyas del buscador de Google, usa plataformas donde tus fotos permanezcan un tiempo limitado y se borren automáticamente. A continuación, te recomendamos cinco páginas web donde puedes subir imágenes temporales.

ImgBB

ImgBB es una página de alojamiento de imágenes gratis, tanto temporales como permanentes. Es muy fácil de usar, y esa podría ser una de las razones por la que es tan popular. Simplemente, arrastra y suelta las fotos en la página de inicio, seguidamente podrás ver las opciones para configurar el tiempo que deseas que permanezca activa. Incluso, puedes subir imágenes desde tu blog, sitio web o foro, agregando la URL de la imagen.

Para usar ImgBB, no necesariamente tienes que registrarte. Este servicio te permite cargar imágenes de hasta 32 MB gratis, incluidos los principales formatos de archivo, como el JPG, BMP, PNG, GIF y TIF. No hay límites en la cantidad de imágenes que puedas cargar, ni en la cantidad de tiempo que pueden permanecer en línea. Es importante saber que las imágenes con derechos de autor no son compatibles.

ENLACE | ImgBB

Oshi

Oshi te permite configurar los enlaces de tu imagen para que se eliminen después de 1 hora, 1 día, 3 días, 7 días, 30 días y 90 días. Pero, si cambias de opinión después de establecer un tiempo límite de permanencia, tienes la opción de modificarlo después de enviar el enlace. Para aumentar aún más su privacidad, puedes activar el nombre aleatorio de los archivos para asegurarte de que no haya ninguna relación entre las URL que compartes.

Esta plataforma es ligeramente diferente de las otras opciones en nuestra lista de páginas para subir imágenes temporales. Nos referimos a su compatibilidad con Tor (The Onion Router), una característica que atraerá a las personas que buscan privacidad y seguridad. Cada imagen que subas a Oshi, recibirá una dirección de descarga de Tor. Lo mejor, es que no tienes que crear una cuenta con Oshi para poder usarlo.

ENLACE | Oshi

PostImage

PostImage también es un gran recurso para cargar fotos temporales, ya que permite una gran variedad de tipos de archivos de imagen, incluyendo los más usados en la actualidad, como BMP, GIF, JPG, TIF y PNG. Puedes subir una imagen con un tamaño máximo de 8 MB y establecer fechas de vencimiento por un día, una semana o un mes. Al igual que las dos páginas anteriores, no necesitas crear una cuenta para usarla.

Puedes crear una galería con tus fotos favoritas y agregar enlaces únicos a cada una, para que puedas compartirlas con tus amigos al instante. Esta página web es muy popular en plataformas de mensajes y foros, por su facilidad para modificar el tamaño de la imagen a compartir, incluso para reducirla y usarla como un avatar.

ENLACE | PostImage

Unsee

Unsee es otra buena alternativa para subir imágenes temporales y es totalmente gratuito. Te permite programar la imagen para ser eliminada después de la primera vista o hasta que se acabe el tiempo configurado, que puede ir de algunos minutos o hasta seis horas. Simplemente, ajusta tu selección en el menú desplegable de la pantalla de inicio.

Para mejorar la confidencialidad y la seguridad, todas las imágenes tienen una marca de agua con la dirección IP del usuario que la ha visto, de este modo es menos probable que tu imagen sea compartida. Además, con Unsee puedes optimizar las imágenes para reducir su peso y hacer que carguen más rápido en foros y páginas web.

ENLACE | Unsee

Imágenes Temporales

Llegamos a la última página web de nuestra lista, se trata de Imágenes Temporales que, como su mismo nombre indica, ofrece la posibilidad de subir contenido por un tiempo determinado, en este caso desde un minuto, hasta una hora. Su uso no es diferente a las opciones mencionadas anteriormente, solo sube tu foto o imagen y automáticamente, pasado el tiempo programado, el archivo quedará borrado y ya no será accesible.

Imágenes Temporales funciona sin necesidad de registrarte y de forma totalmente anónima. Para subir una imagen, no necesitas más de unos segundos. Sin embargo, debes crear un alias que estará visible cuando tu contacto entre a la imagen. Cuenta con un contador de visitas para que puedas comprobar si la imagen ha sido visualizada o no. Además de subir y ver imágenes, la plataforma tiene salas de chat, donde puedes conocer a gente de una manera rápida, con solo poner un alias.

ENLACE | Imágenes Temporales

Imágenes temporales en Android

Si prefieres usar aplicaciones de Android para compartir imágenes temporales con un pequeño grupo de personas, considera las apps de mensajería instantánea como Snapchat, que elimina automáticamente las imágenes después de haberlas visto. También puedes activar la función en WhatsApp de enviar fotos y vídeos que solo pueden verse una vez para asegurarte que se borrarán al ser vista. Si te gusta usar más Telegram, puedes activar los mensajes que se autodestruyen.

Todas las herramientas mencionadas anteriormente son asombrosas a su manera, sin ningún orden en particular. Ahora que ya las conoces, puedes subir y compartir tus fotos con la plena seguridad de que no permanecerán por mucho tiempo en línea. Prueba todos los servicios y quédate con el más adecuado para ti.