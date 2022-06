Xiaomi ofrece auriculares de calidad muy buenos, pero lastimosamente no vienen con una aplicación que permita controlarlos y configurarlos fácilmente. Eso hace que la gente como tú y yo no consigamos exprimir al máximo nuestros auriculares Xiaomi. Pero afortunadamente, la comunidad de Android está aquí para salvarnos.

El desarrollador Andrei Zhukouski ha lanzado una app llamada Mi Buds M8 con la que es posible configurar al detalle casi cualquiera de los auriculares de Xiaomi y Redmi, tanto los de versión global como los de versión china. Así que, si tienes unos auriculares Xiaomi que resultaron tener problemas de compatibilidad con tu móvil o quieres personalizar sus funciones y controles, descarga Mi Buds M8 a continuación.

Mi Buds M8, la app definitiva para controlar auriculares Xiaomi

Mi Buds M8 es una aplicación de Android, no oficial, para auriculares Xiaomi y Redmi. No te preocupes por el hecho de que no sea oficial, pues funciona de maravilla y no pone en riesgo de ninguna manera tus auriculares. Es capaz de personalizarlos de varias maneras diferentes, aunque lo que puede hacer y lo que no depende exclusivamente del modelo de auriculares que tengas.

Aquí tienes una lista de todo lo que puede hacer Mi Buds M8:

Indica el nivel de batería del estuche de carga y de cada auricular

y de cada auricular Ajusta los parámetros de la cancelación activa del ruido

Asigna o cambia los gestos de control de los auriculares

Envía una alerta de pérdida de auriculares

Realiza una prueba de ajuste de las almohadillas para encontrar el ajuste más cómodo

para encontrar el ajuste más cómodo Activa o desactiva la función de sonido envolvente

Permite actualizar el firmware de los auriculares

Configura el sensor de proximidad para pausar o reproducir contenido según te quites o pongas los auriculares

Puede mostrar un widget emergente que aparece al conectar los auriculares al teléfono

Ahora bien, es importante que sepas que Mi Buds M8 solo es 100 % compatible con los Xiaomi FlipBuds Pro, Redmi Airdots 3 Pro (también con la edición Genshin Impact), Redmi Buds 3 y 3 Pro (versión global), Xiaomi Buds 3 Pro y 3T Pro (versión china) y Xiaomi Buds 3. Con otros auriculares Xiaomi o Redmi puede que funcione o puede que no, es cuestión de probar.

Puedes descargar la app Mi Buds M8 totalmente gratis en Google Play Store desde el siguiente cajetín:

Si ya conocías esta app y buscabas una alternativa, entonces prueba Dotdroid.