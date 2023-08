Mercado Libre quiere convertirse en el Amazon de Latinoamérica. La plataforma ya es la empresa líder en comercio online (e-commerce) de América Latina, acumulando más de 100 millones de usuarios activos. Y ahora, la marca está dando el salto al mundo del streaming, como lo hizo Amazon con Prime Video hace unos años.

Así es, Mercado Libre acaba de lanzar Mercado Play, una nueva plataforma de streaming con contenido bajo demanda en la que puedes ver gratis una amplia variedad de pelis y series. A continuación, te contamos todos los detalles de Mercado Play.

Mercado Play: todo sobre la plataforma de streaming de Mercado Libre

Mercado Play está llegando como un nuevo apartado dentro de la página y app de Mercado Libre. Por ello, no tienes que descargar nada para acceder a esta plataforma de contenido en streaming. Lo único que debes hacer es buscar el botón Mercado Play que aparecerá con la etiqueta «Nuevo» como puedes ver en la imagen de arriba. También te dejamos el enlace por si quieres ingresar a Mercado Play desde la web:

Enlace | Mercado Play

Otra cosa que debes saber es que, de momento, Mercado Play solo está disponible para Argentina, Chile y México. Se espera que en las próximas semanas esta plataforma de streaming también llegue a otros países de Latinoamérica como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Ahora bien, es importante mencionar que no es necesario crearte una nueva cuenta ni pagar una suscripción, ya que tu cuenta de Mercado Libre es suficiente para disfrutar del contenido de Mercado Play. Y… ¿Qué ofrece? Pues puedes ver gratis (aunque con anuncios) pelis, series, documentales, reality shows y animaciones para niños. Y no, no se trata de telefilms y series de bajo presupuesto. De hecho, en Mercado Play puedes disfrutar de títulos como La niñera, Mr. Bean, Django sin cadenas, Whiplash, Llámame por tu nombre, etc.

Finalmente, es importante mencionar que en la plataforma también aparece contenido de Disney+, pero este es exclusivo de los usuarios del Nivel 6. Esta viene a ser la suscripción mensual de Mercado Libre (similar al Amazon Prime) que ofrece, entre otras cosas, Disney+ y un 30 % de descuento en Paramount+ y HBO. Se espera que bajo esta modalidad también se añada en un futuro contenido de Star+, Paramount+ y HBO Max.

Y tú… ¿Le echarás un vistazo al catálogo de Mercado Play?