No todo el contenido que existe en Netflix se promociona para todos los países. Es común que ciertas regiones estrenen series o películas de interés para su población, mientras otras no. Algo que es un poco decepcionante, pues esto hace que no sepas de otras opciones para entretenerte. Sin embargo, no es algo imposible de sortear. Si quieres ver los mejores contenidos de Netflix así estén restringidos para tu país, la mejor forma siempre será utilizando un buen servicio de VPN.

¿Pero qué es una VPN?

Esta abreviatura no es más que las siglas para Virtual Private Network. Una VPN ayuda a los usuarios a enmascarar su IP, lo que no solo brinda mayor seguridad mientras navegas en Internet, sino que además, hace creer a las plataformas que te encuentras en un país diferente del que habitas realmente.

Este es uno de los atractivos más grandes de las VPN, y la razón por la que se usan con frecuencia a la hora de ver contenido que está restringido para una sola región en específico. Y es cierto que existen opciones gratuitas para Android u otros dispositivos, pero se trata de servicios limitados. Si quieres conocer las mejores opciones, quédate en este artículo, pues a continuación te las revelaremos.

Las 7 mejores VPN para Netflix

Ten presente que las mejores VPN para ver series de Netflix de cualquier país, son en su mayoría opciones de pago. Cuentan con soporte para prácticamente todo el mundo, y ofrecen muchos beneficios que las alternativas gratuitas no. Estamos hablando de las opciones top.

ExpressVPN, la opción más fácil de usar

Sin duda, ExpressVPN es una de las VPN más famosas a nivel global, y es que se trata de un servicio que destaca por lo fácil que es a la hora de utilizarla. No solo eso, también abarca gran parte del mundo (con 3000 servidores de 1600 puntos alrededor de 94 países), así que podrías ver series que solo se estrenan en Europa o Asia libremente en un máximo de 8 dispositivos simultáneos. Si eres fanático de algún programa no disponible en tu región, te las puedes apañar con ExpressVPN.

La única pega que tiene el servicio, es que es costoso. Después de todo, cobra un monto de 12,11 euros al mes en su plan estándar. Otros planes más baratos te ofrecen el servicio por 6 meses a un costo de 9,34 euros mensual, o un año por 7,78 euros al mes. Algo bueno es que también tienes la opción de usar el servicio gratis por un período de prueba de 30 días sin compromisos. O conseguir descuentos con algún patrocinador que te provea de algún código para ello.

NordVPN, un servicio con gran compatibilidad con plataformas de streaming

NordVPN figura en esta lista, gracias a su amplia compatibilidad con diferentes plataformas. Entre ellas, las de streaming, así que podrás entrar en Netflix desde cualquier región a tu gusto. Esta VPN posee 5687 servidores en 60 países, suficientes opciones para que te puedas conectar rápidamente. Y hablando de velocidad, viene con un atajo empleando el botón Quick Connect para habilitar el servicio en menos de un segundo. Este te conectará a la región más cercana a ti sin que debas configurar nada.

Otra de las características por las que NordVPN destaca es su velocidad de conexión, al igual que su privacidad, al no guardar ningún tipo de datos que dejes mientras navegas. Además, te ofrece varias alternativas que varían según el nivel de seguridad. Existen las VPN regulares, las VPN dobles, que dificultan que seas vulnerado de alguna forma desde Internet y la opción Onion Over VPN, que realiza una combinación de la VPN y el navegador Tor (especial para países con censura mediática y de Internet). No puede faltar el dato de que esta VPN te permite conectar hasta 6 dispositivos a la vez con su servicio.

NordVPN te pone sobre la mesa varios planes, con diferentes precios para su mensualidad. Está el Plan Estándar, que cuesta unos 12,15 euros, el Plan Plus, valorado en 13,79 euros, y por último, el Plan Completo, con un coste de 14,02 euros. También te pueden ofrecer el servicio por 1 o 2 años, teniendo una mensualidad mucho más barata.

Surfshark, una VPN sin límite de dispositivos

Tal vez el límite de dispositivos de los anteriores servicios no te convenza. Pues bien, existe una opción que no impone límites, y este es Surfshark. La VPN posee 3200 servidores para 100 países, así que la variedad está garantizada. Además, es compatible con prácticamente cualquier dispositivo, sean portátiles, ordenadores, móviles, televisores, etc. Es posible ver contenido no solo de Netflix, sino también de otras opciones como Disney Plus, Amazon Prime Video, Hulo, BBC iPlayer, etc.

Tal como las demás, Surfshark es segura, al no guardar dato alguno de ninguno de sus usuarios. No contentos solo con eso, también incluyen una función de IP rotativa, y te libran de la existencia de cookies, malware, anuncios y de intentos de phishing.

Tienes muchas ventajas, que justifican su precio de 12,11 euros al mes en su plan más básico, subiendo hasta llegar a los 21,47 euros. Estos precios pueden bajar drásticamente si te suscribes a su plan por 1 o 2 años, llegando a pagar cuotas mensuales de tan solo 2,33 euros.

Windscribe, la VPN gratis que estabas buscando

Más arriba te habíamos dejado un enlace para ver las opciones gratuitas cuando se hablan de VPN, no obstante, no es como si aquí no fuesen a existir alternativas similares. La mejor opción gratis que te puedes conseguir, de hecho, es Windscribe.

Su plan gratuito no está nada mal, pues te da un límite de 10 GB al mes para que veas series o descargues contenido, con 10 países a escoger desde dónde conectarte. Además, no te impone un número concreto de dispositivos a conectar. Su velocidad de conexión es decente, así que para ver Netflix es más que suficiente.

Eso sí, ten en cuenta que Windscribe sí que registra la información de usuario, según ellos, para saber la frecuencia con la que utilizas su servicio. Además del plan gratis, también hay otros de pago que, por supuesto, expanden los beneficios y mejoran las funciones. El más básico cuesta 8,42 euros al mes y además, te ofrecen un plan por 1 año entero pagando tan solo 5,38 euros.

ProtonVPN, una alternativa con banda ancha ilimitada

ProtonVPN es otra opción que tiene una versión gratuita y muchas otras de pago con varios beneficios adicionales. Lo bueno del plan gratis, es que posee 100 servidores para tres países en concreto: Estados Unidos, Japón y Países Bajos. De modo que si solo te interesa mirar contenido restringido a solamente esas zonas, puedes tirar de esta opción sin problemas.

Si no es el caso, entonces piensa mejor en sus planes de pago. Estos te ponen frente a 2900 servidores en 65 países, ampliando la variedad, ofreciéndote además una banda ancha ilimitada para que le saques provecho a tu conexión sin problemas.

Esta VPN es compatible con múltiples dispositivos: móviles, ordenadores, portátiles, tablets, etc. Además de todo esto, el servicio te permite proteger hasta 10 dispositivos de malwares y anuncios. Los planes de pago son varios, existiendo el estándar, que se paga de forma mensual a un precio de 8,41 euros, hasta planes de 1 año o dos, costando en sus casos 5,60 euros y 4,67 euros respectivamente.

Private Internet Access (PIA), una VPN con muchos servidores de dónde elegir

La VPN de PÍA es una opción con gran cantidad de servidores, teniendo más de 26200 en 84 países. Además, incluye una gran cantidad de protocolos de seguridad, entre los cuales consigues los de WireGuard, OpenVPN, PPTP e incluso L2TP/IPSec. Es ideal para los que entienden de programación, pues es de código abierto, de modo que lo puedes modificar a gusto. PIA tiene una política de uso confiable, pues aseguran no guardar ningún tipo de dato mientras usas la VPN.

Esta VPN permite conectar hasta 10 dispositivos al mismo tiempo. Sus precios, por otro lado, son un poco costosos. El plan mensual cuesta 11,22 euros, pero esto mejora con los planes anuales y de hasta 2 años. En dichos casos encontrarás precios de 5,60 euros y 4,67 euros, similar al caso anterior.

CyberGhost, la VPN que antepone tu seguridad frente a cualquier cosa

Si tu intención no solo es la de tener una VPN que te permita ver Netflix, sino además, te proteja mientras navegas, puedes considerar fuertemente CyberGhost. Tal como su nombre lo indica, hace todo lo que está en sus manos para que seas un fantasma dentro de Internet. No guarda tus datos, ni tampoco permite que se sepa nada de tu IP original.

Cuenta con alta velocidad de conexión en al menos 9200 servidores en 90 países, al igual que cifrado AES de 256-bit. También tiene el especial detalle de que al conectarte a redes Wifi poco seguras, se activa por su cuenta. Como adicional, acepta diferentes dispositivos, hasta 7 en total, cuenta con diferentes protocolos VPN y servidores privados. El servicio de CyberGhost tiene tres planes de pago: uno mensual de 12,15 euros, uno de seis meses a un precio de 6,54 euros al mes, y uno anual de 2,05 euros al mes.

De todas estas opciones, ¿cuál es la mejor para ti?