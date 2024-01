Muchos juegos retro son a día de hoy oro puro al formar parte de la historia de los videojuegos. Sin ellos, no habríamos llegado a los títulos de hoy en día. Por eso no es raro que muchos quieran revivir estos clásicos o jugarlos por primera vez. ¿El problema? Ya no se venden más de estas consolas, al igual que los juegos.

Los 5 mejores emuladores de Game Boy Advance para iPhone e iPad

Tener la experiencia genuina sosteniendo el mando de cualquier consola retro puede ser un privilegio para pocos. Sin embargo, no todo está perdido. Siempre puedes optar por los emuladores para probar cualquier título de consola en tu móvil. Sea Android o iPhone. Antes te comentamos cuál era el mejor emulador de Game Boy Advance para Android del momento, así como emuladores de SNES e incluso una lista variada de emuladores para abordar cualquier consola retro que se conozca hasta ahora.

En esta ocasión, nos dirigimos a los dueños de iPhones e iPads, pues para ellos también existen opciones. A continuación, te representamos los mejores emuladores de Game Boy Advance para iPhone e iPad.

GBA4iOS

Destacado por su gran cantidad de funciones útiles, este emulador es una buena opción para cualquier usuario. Tiene opción para multijugador, soporte para controles Bluetooth, integración con Dropbox para no perder el progreso del juego, así cambies de dispositivo, e incluso la capacidad de hacer que el juego se reproduzca en una segunda pantalla.

Happy Chick

Una opción más diversa es este emulador, el cual no solo puede reproducir juegos de GBA, sino también de otras consolas como Game Boy Color, Nintendo 64, PlayStation 1 y el clásico Game Boy. Incluye funciones similares a los de GBA4iOS, así que no tiene nada que envidiarle. Tendrás una gran cantidad de juegos para probar a través de una interfaz intuitiva y amigable.

Delta Emulator

Si eres fanático de los juegos de Nintendo en general, entonces viene bien armarte con un emulador que pueda reproducir todos los títulos. O al menos la gran mayoría. Delta Emulator destaca por esto mismo: es un emulador compatible con varias de las consolas de Nintendo (NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, etc.). Es fácil de configurar, permite soporte para mandos Bluetooth, destaca por una interfaz de usuario bien lograda, además de que se actualiza constantemente.

Provenance Emulator

Si te gustaría acercarte un poco más a la experiencia de jugar en una consola a pantalla grande, algo que no podrías conseguir con una Game Boy Advance como tal, entonces Provenance es la mejor alternativa. Y es que este emulador para varias consolas de Nintendo (incluyendo GBA por supuesto), es compatible con Apple TV. Sus funciones son varias en cuanto a configurar mandos, gráficos, etc. Además, cuenta con una interfaz amigable de fácil uso.

Retroarch

Si tienes experiencia utilizando emuladores desde hace mucho tiempo, y quieres probar uno que cuente con gran flexibilidad a la hora de configurarlo, entonces opta por Retroarch. Este emulador abarca una gran cantidad de consolas retro, por lo que variedad te sobrará en tu iPhone. Además, es un emulador de código abierto que siempre se encuentra actualizándose, con una comunidad activa detrás. Puede ser desafiante para principiantes, por lo que esta opción se recomienda para usuarios con experiencia.

¿Con cuál de estos emuladores te quedarías?