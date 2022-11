Las 5 mejores apps para transcribir voz a texto en Android

Aplicaciones hay para todos y para cualquier ámbito en donde te desenvuelvas. Lo mejor es que siempre facilitan hacer actividades que, de lo contrario, resultarían tediosas. Encontramos ayuda para estudiar desde nuestros teléfonos, mejorar nuestra ortografía e incluso entender las matemáticas por si el profesor no lo hace tan claro desde el salón de clase.

Y justamente, para lo académico, existen herramientas en los teléfonos que incrementan la eficiencia a la hora de tomar apuntes. O hacer cualquier otra cosa sin perder detalle de lo que te dicen. Aquí conocerás las mejores aplicaciones para transcribir automáticamente las voces que grabas a texto.

Ya sea que lo requieras para el trabajo, las clases, prácticas o cualquier otra situación, con estas aplicaciones te puedes saltar la parte de escribir mientras te hablan o hacer actividades escritas que mejor podrías abarcar hablando.

Braina: podrás controlar otros dispositivos desde tu móvil con comandos de voz

Con diferentes lenguajes dentro de su base de datos con los que puede trabajar rápido y eficiente (entre ellos: español, japonés, chino, ruso, portugués, italiano, hindú, alemán e inglés), Braina es una aplicación para dictar a voz lo que quieras escribir en cualquier programa o aplicación dentro de tu móvil y lo hará por ti como un transcriptor experto (también es apto para ordenadores).

Otra utilidad que tiene es la de permitirte utilizar comandos de voz desde tu móvil para ejecutar acciones en tu PC. A través de conexión Wifi y enlace con la aplicación, es posible determinar diferentes comandos y con ellos manipular tu dispositivo sin hacer ninguna acción más que hablar.

Es una de esas aplicaciones que están implementando la inteligencia artificial tal como Siri o Alexa. Esto significa que a medida que la vayas usando, irá recibiendo aprendizaje, y por ende, irá perfeccionando sus respuestas frente a tus solicitudes y dialecto hasta familiarizarse por completo.

Transkriptor: sube archivos de voz y conviértelos a texto en cuestión de minutos

Esta aplicación fue diseñada para ayudar a periodistas, transcriptores y estudiantes a llevar su día a día ahorrándoles el trabajo de pasar a texto lo que van escuchando. Con Transkriptor desde tu Android, puedes grabar audios y vídeos, o subir archivos de este mismo formato ya existentes a la aplicación. Automáticamente, se encargará de pasar el audio a un archivo de texto, sea Microsoft Word, bloc de notas o SRT.

Una vez que lo realiza, recibirás una notificación y la información obtenida pasará directamente a tu correo electrónico. Transkriptor pretende suplantar el trabajo manual de descifrar lo que dicen otros para tomar dictado y pasarlo a texto, también apoyándose con la tecnología actual para ello.

Pódcast, grabaciones del salón, cortometrajes, entrevistas, reuniones… cualquier tipo de evento en donde es importante tomar atención de cada comentario hecho, necesita de una herramienta que supere la memoria humana o simplemente facilite el trabajo. Para ello existe Transkriptor.

Speechnotes – Voz a Texto: solo dictado y con precisión

La aplicación es una dedicada, única y exclusivamente al dictado, y se hace desde su misma interfaz para ahorrarte la molestia de ir y venir entre un programa u otro. Cuando instalas en tu móvil Speechnotes y lo abres, encontrarás un lienzo en blanco listo para escribir por su cuenta cualquier cosa que le digas desde el micrófono.

Su amplia capacidad para reconocer muchos lenguajes, incluido el español, hace que todo fluya sin interrupciones mientras hablas. Luego, todo lo que se ha transcrito podrás exportarlo a tu correo electrónico o en tu Google Drive directamente para no perderlo de vista.

Gboard: el servicio transcriptor de Google que se beneficia con su tecnología

Gboard es la aplicación de dictado creada por la misma empresa de Google. Puedes acceder a ella a través de tu Asistente de Google y tener la certeza de que todo lo que digas al micrófono será captado por la aplicación. Uno de sus fuertes es que, para trabajar, intercede una API que conecta a Gboard con la tecnología de detección de voz y transcripción de Google, la cual cada vez es más eficaz y precisa (sin descontar que reconoce hasta 150 idiomas en todo el mundo).

Puedes crear notas en Google Notes, o pasar el audio de vídeos a palabras escritas, así como cualquier cosa que estés grabando en tiempo real. La compañía asegura que no requiere de ningún recurso para cancelar ruido si te encuentras trabajando en un lugar bullicioso. La aplicación trabajará igualmente sin problemas. Como el resto de herramientas en este artículo, también te deja exportar lo transcrito a tu correo u otros medios de almacenamiento.

Por si no fuera poco, esta aplicación irá aprendiendo tus modismos, abreviaciones y siglas para transcribirlas correctamente al escucharlas (lo mismo que con números para montos, fechas, etc.), a medida que le vayas enseñando.

Dragon Anywhere: una sólida opción a la hora de transcribir cualquier audio

Otra herramienta igual de útil es esta aplicación. Ofrece conectarse a diferentes dispositivos sin perder tus progresos siempre que inicies sesión en la misma cuenta que has estado usando. Dragon Anywhere presume tener una precisión del 99% para no equivocarse al transcribir el audio que le pongas o mientras hablas al móvil.

También se adapta a tus modismos o la terminología que manejes una vez lo configuras desde las opciones que trae la aplicación. Uno de sus mayores atractivos es que los archivos resultantes pueden exportarse después a Dropbox, Evernote o pasarlo a documento de Microsoft Word. Como cualquier otro, es capaz de enviar también los archivos a tu email directamente.

Con estas apps podrás hacer más fácil tus actividades si requieres transcribir de voz a texto en poco tiempo. ¿Ya decidiste cuál será la que usarás de ahora en adelante?