Las 5 mejores apps para hacer time-lapse en Android

En el pasado, para hacer time-lapse, necesitabas una cámara que tuviera las características suficientes para lograrlo. En la actualidad, con tan solo tener el móvil a la mano te basta, siempre que elijas una buena aplicación. En esta sección conocerás las 5 mejores apps de Android dedicadas a este efecto tan maravilloso.

Todas te permiten hacer time-lapse prácticamente de la misma manera. Sin embargo, la diferencia entre ellas radica en sus otras características. Algunas poseen funciones que personalizan el trabajo y lo hacen particular.

Pero antes que nada, ¿qué es time-lapse?

Si es un concepto desconocido para ti, lo aclararás en breve de la forma más sencilla. El time-lapse no es más que una técnica para hacer vídeos. Se toman múltiples fotografías dejando intervalos de tiempo entre ellas, y luego se combinan para crear una sola secuencia en donde todo transcurre a mayor velocidad.

Se trata de un recurso muy usado en cortometrajes, películas y series. Ahora, incluso con los teléfonos móviles, puedes hacer esta clase de vídeos y subirlos a tus redes sociales como TikTok (del cual ya te hablamos sobre cómo subir contenido en la mejor calidad).

5 aplicaciones para hacer time-lapse con tu móvil Android

Ya ves, no necesitas ser un profesional para poder crear vídeos que se hagan virales en la Internet. Para eso están las cinco apps que ahora conocerás. Podrás elegir la que mejor se adapte a tus gustos luego de conocerlas una por una. ¡Vamos allá!

Lapse It: la aplicación de time-lapse para Android más básica

Con más de un millón de descargas, Lapse It es bastante conocida entre los aficionados por los vídeos. Se considera una aplicación con lo más básico para crear time-lapse, que para muchos es lo justo y necesario.

Viene con tres funciones principales: configuración, galería y el botón de nueva captura que es donde sucede la magia. Al presionar el último, podrás elegir la manera en la que quieras que se tome la secuencia fotográfica.

Puedes seleccionar cuánto durará el tiempo de creación del vídeo, resolución, efectos para los colores, si le añadirás un modo de fotografía e incluso el básico balance de blancos. Luego, al terminar, te permite editar el resultado o bien justo después de parar la grabación o más tarde desde la galería.

Como añadidos están las opciones de efectos especiales, música de fondo para el vídeo, e incluso la función de stop motion (el slow motion lo encuentras en otras opciones). Claro, ten en cuenta que esta es una aplicación con versión gratuita y paga. La primera con lo más básico. Si deseas abrirte a un mundo de mayores posibilidades, deberás obtener la versión Pro.

Time Lapse Camera: la mejor para hacer tutoriales

Otra opción igual de posible es la aplicación Time Lapse Camera para Android. Si en algo se diferencia de la primera, y del resto, es porque tiene dos maneras de ser utilizada que hacen más cómoda la experiencia.

Una forma es el photo-lapse, que como su nombre lo dice, puede crear una secuencia con varias fotos que han sido tomadas en tiempos diferentes. Por ejemplo, es capaz de hacer time-lapse con imágenes tomadas cada día por una semana entera y luego darte un resultado.

La otra manera es más directa y tradicional. Con ella grabas de un tirón un vídeo haciendo que la aplicación tome fotos entre intervalos de tiempo y con ello tienes el resultado final listo para editar. Si existen efectos que otras aplicaciones no suelan tener y esta si, ese sería el modo visión nocturna. De resto, funciona como las demás e incluye una versión gratuita y otra paga.

PicPac: la aplicación Android para hacer time-lapse más variada en efectos y herramientas

Es cierto que con lo básico de estas aplicaciones ya puedes hacer lo más importante. Sin embargo, nunca está de más tener opciones y en eso se basa PicPac para resaltar por encima de las otras ya conocidas.

Puedes hacer vídeos combinando cortos de otros vídeos ya existentes para ponerlos en secuencia rápida. También te permite grabar a la manera clásica con todas las configuraciones para ello. De la misma forma, es posible tomar fotos separadas de tu galería para unirlas y convertirlas en vídeo usando la aplicación.

Algunas funciones que destacan en PicPac son el poder grabar audio adicionalmente, así como enfocar o desenfocar las tomas de manera manual. Esta aplicación para muchos tiene una interfaz algo tosca o complicada de entender, pero una vez le agarras el tranquillo, lo demás prácticamente se hace solo.

Superlapse – Time Lapse Camera en Android: la más simple de utilizar

Esta aplicación se compromete con la simplicidad, y por eso ofrece una experiencia sencilla a sus usuarios para poder hacer vídeos con time-lapse. Viene con funciones básicas, así que está dirigida a aficionados o novatos. Es una buena manera de empezar a familiarizarse con la técnica.

Con Superlapse abres la aplicación y puedes hacer trabajos de dos formas: subiendo un vídeo ya existente de forma directa, o grabándolo desde la aplicación en un inicio. Para este último, te ofrece las configuraciones básicas para ajustar el tiempo, resolución, modos, etc.

Es gratis, funcional y muy fácil de manejar.

Facelapse: la mejor para vídeos donde eres el protagonista

Si tu idea de hacer contenido con time-lapse es enseñar secuencias de personas o de ti mismo haciendo cualquier cosa, entonces Facelapse te ayudará a hacer de manera sencilla este tipo de vídeos.

Precisamente su función principal es la de combinar imágenes donde salgan personas y generar así una secuencia fluida, rápida y dinámica. Es importante que tengas en cuenta que si en las imágenes que subas a la aplicación no se detectan rostros, muchas funciones no se habilitarán para que las uses.

Facelapse se centra en crear vídeos a partir de fotos que ya existen. Es una aplicación que no trae cámara, sino que requiere de que las tomes con antelación para luego subirlas a su programa en donde podrás generar el vídeo con las configuraciones que quieras.

Como ves, todas estas aplicaciones le dan un buen uso al time-lapse y lo hacen posible para teléfonos móviles Android de manera gratuita en la mayoría de casos. Recuerda que, de desear opciones más profesionales, es mejor pagar por las versiones Pro o buscar programas especializados. Así que si lo tuyo es hacer tus propios vídeos con ayuda y sin optar por Inteligencia Artificial, estos son buenos recursos.

¿Con cuál te quedarías para crear tus propias secuencias de tiempo?