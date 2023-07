Las 5 mejores aplicaciones para recordatorios con alarma

Si eres de esas personas que buscan organizar su día de la mejor manera, de seguro ya te has planteado alguna forma de hacer uso de tu móvil como una herramienta para este fin. Pues una de las mejores funciones que tiene el móvil, en este caso es la de ser un organizador y por eso en esta ocasión te traemos una lista con las 5 mejores aplicaciones de recordatorios con alarma.

Las aplicaciones que te mostramos en este artículo fueron seleccionadas por ser funcionales, gratuitas, personalizables y además por contar con un amplio número de descargas y tener una muy buena calificación en la Play Store. Así que sin mucho más que agregar, esta es nuestra lista de las mejores aplicaciones de recordatorios con alarmas.

Lista de tareas, organiza tus tareas de forma simple

A veces el poder gestionar nuestro día a día se convierte en una tarea gigantesca, así que si buscas un organizador simple que te mantenga alerta de tus tareas y pendientes, Lista de tareas es una buena opción para ti. Esta app es bastante sencilla y directa, lo que ves es lo que obtienes y cumple con su principal tarea que es recordarte las cosas que debes hacer.

Lista de tareas te permite establecer un sinfín de recordatorios, agregarles subtareas, organizarlos por prioridad y personalizar cada uno para que los puedas diferenciar. Además de eso te permite grabar notas de voz en los recordatorios, agregarles documentos, fotos, vídeos y tonos de alarma personalizados.

To Do Reminder, rápido, fácil y nunca olvida

El trabajo de To Do Reminder es recordar todo lo que a ti se te podría olvidar, esto lo hace con la ayuda de sus recordatorios sencillos de grabar. No hace falta ni que lo escribas, ya que la app se puede manejar por comandos de voz, además de eso puedes personalizar cada aspecto del recordatorio, desde la hora, hasta el sonido de la alarma e incluso hacer que la app te recuerde de tu tarea unos minutos antes, para que estés bien preparado.

Puedes sincronizar esta app con el calendario de Google y con Google Drive para respaldar tu cronograma de forma segura, puedes incluir días especiales con tareas automatizadas como enviar felicitaciones por WhatsApp o Facebook. Además de eso, puedes enviar recordatorios a otras personas para que estas no se olviden de algún plan que hicieron juntos. To Do reminder es una de las mejores apps en esta lista, posee un gran número de descargas y una excelente puntuación, imaginamos que ya puedes ver la razón de esto.

Just Reminder, la app todo en uno, perfecta para tus recordatorios

Tareas, cumpleaños, aniversarios, cuentas por pagar, todo lo que necesites recordar, puedes archivarlo en Just Reminder y puedes estar seguro de que jamás olvidarás una tarea pendiente o se te pasará un evento importante. Solo redacta o dile en voz alta tus tareas a la app y esta las guardará por ti y te las recordará en el día y la hora que especificaste.

Además de eso, Just Reminder te permite personalizar cada recordatorio con imágenes, colores, sonidos e incluso grabaciones individuales, para que puedas identificar cada uno con más claridad. Esta app también te permite programar tareas automáticas como enviar felicitaciones de cumpleaños o recordarte lo mismo hasta que se realice cierta acción, como, por ejemplo, pagar una cuenta pendiente.

Lista de Tareas Recordatorio, un planificador diario diseñado para aumentar tu productividad

Establece tu rutina y tus tareas especiales con un par de simples pasos en Lista de Tareas Recordatorio. Esta app se caracteriza por contener una gran cantidad de funciones creadas para ayudarte a tener un mejor control de tu día, tan solo crea una tarea y personalízala de la manera que mejor te parezca, con el sonido que quieras y la fecha que quieras, puedes incluso programarla como un contador en reversa.

Además de eso, Lista de Tareas Recordatorio, te permite agregar una alarma anticipada a tus recordatorios y alarma de pantalla completa. Te permite además personalizar tu botón de posponer y sincronizar todas tus tareas con Google Tasks, así tienes un mejor control de todo tu día desde una sola aplicación. Y con la intención de que tus tareas estén organizadas de la mejor manera, esta app te permite clasificarlas en diferentes categorías, como familia, personal, trabajo, escuela, etc.

BZ Reminder, gestiona tus tareas de forma rápida y flexible

Recuerda todo lo que quieres hacer o tienes planeado para el día e impulsa tu productividad con la ayuda de BZ Reminder. Esta app de recordatorios te permite establecer recordatorios, no solo desde tu móvil, sino también desde tu smartwatch de forma rápida y simple. Anota tus tareas en un calendario o establece los recordatorios para tu día, todo de forma sencilla gracias a la interfaz intuitiva de esta app.

BZ Reminder, se caracteriza por permitirte modificar los recordatorios de muchas maneras, como por ejemplo modificar el ringtone de cada recordatorio, el patrón de vibración que viene con estos, el intervalo de repetición y la duración del tono. Además, cada tarea puede ser personalizada por color. Se le puede agregar un contacto, un número de teléfono y un recordatorio con antelación, sin mencionar que puedes enviar recordatorios a otras personas.

Como puedes ver, existen una gran cantidad de apps que te permiten establecer recordatorios con alarmas de forma que puedas personalizar a la perfección cada uno de tus recordatorios. Por otra parte, si lo que buscas son apps de alarmas un poco más sencillas y directas, te recomendamos nuestro artículo de las 7 mejores aplicaciones de alarmas o nuestro artículo que te enseña cómo colocar tu propio sonido como alarma en tu móvil Android.

Eso ha sido todo por ahora, esperamos que hayas disfrutado nuestro artículo sobre las 5 mejores aplicaciones para recordatorios con alarma. Como ya te mencionamos, todas estas aplicaciones son gratis y cuentan con el mayor número de descargas y las mejores puntuaciones en la Play Store, sin embargo, si crees que hay alguna app que no mencionamos en esta lista que merece estar aquí, recuerda mencionarla en la sección de comentarios, nos despedimos y esperamos verte pronto de nuevo.