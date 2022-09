Las barreras entre culturas son cada vez más finas gracias a la era digital, así que no es de extrañar mostrar interés en nuevos idiomas. Todo lo contrario, los idiomas no pasan de moda. Sin embargo, sabemos que aprender un idioma no es nada fácil.

Hay idiomas que son similares entre sí y esto facilita el aprendizaje, pero hay otros que son muy diferentes e incluso únicos. Este es el caso del coreano, el cual es clasificado por muchos como una lengua aislada, es decir, una lengua que no tiene parentesco con otra. ¿Aun así quieres aprender coreano? No te preocupes, ya que puedes comenzar desde tu móvil.

Las 5 mejores aplicaciones para aprender coreano en Android

Hace poco te presentamos las mejores aplicaciones para aprender japonés, un idioma muy diferente al español o al inglés. En esta ocasión te traemos las mejores aplicaciones para aprender coreano desde tu móvil Android, cada una con su propia personalidad y metodología de aprendizaje. Seguro que alguna será de tu agrado.

BNR – Aprender coreano como un juego

Con BNR – Aprender coreano principiante podrás comenzar desde lo más básico e ir progresando a niveles avanzados de forma divertida y rápida gracias a que la aplicación está diseñada como un juego. De igual manera, puedes repasar lo que has aprendido con cuestionarios que verificaran tus respuestas.

Sin dudas es un curso completo con pruebas prácticas de escritura, lectura y compresión auditiva; audios de hablantes nativos, con la opción de bajar la velocidad; y modo de revisión para aprender de los errores. Todo ello traducido al español y en diferentes niveles: principiante, básico, intermedio y avanzado; e incluso una sección para viajes.

¿Lo mejor? Todo el contenido es 100% gratuito. Es decir, que no hay partes bloqueadas con contenido solo para suscriptores ni nada por el estilo. Además de ello, cuenta con un modo sin conexión para que no tengas excusas para estudiar en aquellos momentos donde no tengas Internet. Con todo esto, podrás aumentar tu vocabulario de coreano en pocos meses.

Drops – Aprende coreano con imágenes

¿No sería genial que el aprendizaje del vocabulario en coreano fuera un juego divertido en vez de clases aburridas de memoria? Pues estás de suerte, porque Drops te ofrece eso: bonitos gráficos y mini juegos que te facilitaran recordar el vocabulario práctico. ¿Lo más loco? Que puedes aprender coreano con solo cinco minutos al día.

Drops logra esto con un enfoque claro: las imágenes, el lenguaje universal que todos hablamos. En este sentido, la aplicación está 100% ilustrada, por lo que ni siquiera es necesario usar tu lengua materna, volviendo el aprendizaje más divertido y con cero gramática. De igual manera, emplea la estructura de juegos adictivos, logrando una verdadera experiencia de inmersión pero con un resultado positivo en tu vida.

No solo está diseñado para que te entretengas mientras aprendes, sino también para que no te tome mucho tiempo. El objetivo es tener un hábito de al menos cinco minutos al día, algo de lo que deberías disponer hasta en los días más ocupados, ¡así que no tienes excusas de falta de tiempo! Esto lo logra en parte gracias a su sistema de toques rápidos, evitando el uso del teclado y consiguiendo segundos extras que puedes dedicar al aprendizaje.

Mondly Korean – Aprende coreano con conversaciones

Aprende coreano de manera rápida y eficaz con Mondly. En poco tiempo comenzarás a saber palabras, formar oraciones y frases, y por último conversar en coreano. Esto lo podrás lograr con lecciones divertidas en diferentes niveles, desde principiante hasta avanzado, ajustando a tus necesidades.

Con la tecnología de reconocimiento de voz aplicada en los ejercicios, sentirás como si tuvieras un tutor, pero sin la cantidad exagerada de palabras y expresiones que cuesta aprender en los cursos. Mondly busca su propio camino, usando como base las conversaciones para que puedas memorizar las palabras clave, y así al final puedas conversar por ti mismo.

Mondly cuenta con audios de actores profesiones, y junto con el reconocimiento de voz, te ayudarán a mejorar tu pronunciación. Además, utiliza frases de situaciones reales que resultan ser prácticas y fáciles de recordar, las cuales se van adaptando a ti, ya que cada el aprendizaje en cada persona es diferente. Esto es algo que la aplicación toma en cuenta para brindarte un contenido personalizado.

Korean GG – Perfecciona tu pronunciación del alfabeto coreano

Si estás comenzando aprender coreano, no te puedes olvidar del alfabeto coreano hangeul. Con Korean GG podrás aprenderlo de manera visual y verbal, con pronunciaciones escritas en caracteres latinos y audios para perfeccionar. Una gran cantidad de contenido de consonantes, vocales, silabas, y caracteres con su transliteración.

Además, se divide en diferentes cursos. El primero es la tabla de pronunciación de coreano, diseñada visualmente para principiantes y autodidactas, con diferentes pronunciaciones de cada carácter en pantalla, e incluso el origen de cada uno. Después de introducirte en las letras y ejemplos de palabras, comienzan lecciones organizadas cuidadosamente, escuchando, hablando y practicando.

Luego de las pronunciaciones y entender algunas oraciones, viene la gramática. Al aprender la gramática básica del coreano que se usa comúnmente en la vida diaria, podrás comenzar a formular tus propias oraciones, ya que entenderás la estructura de estas. Esto te ayudará a pasar al siguiente nivel, donde podrás llevar este conocimiento a la práctica entendiendo oraciones, incluso de dramas coreanos, volviendo el aprendizaje más entretenido.

Eggbun – Aprende coreano con contexto

Eggbun sabe que la mejor manera de mejor tu coreano es interactuar con el idioma, ya que es uno de los más basados en el contexto. La estructura es importante, pero si no entiendes el contexto de las situaciones, el conocimiento gramatical no te ayudará. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de tener un amigo coreano o vivir en corea.

En este sentido, Eggbun introduce a Lanny y busca que sea tu compañero para conversar en coreano, mientras aprendes con un plan de estudios estrictamente organizado por expertos en el lenguaje, el cual comenzará con el alfabeto coreano hangeul e irá progresando a conversaciones de la vida real.

Aprenderás a hablar en situaciones inesperadas que puedas tener en el futuro, ya que no solo aprenderás palabras, sino también cultura. De igual manera, podrás perfeccionar estos conocimientos con el entrenador de audio en coreano o escuchar audios de personas reales. ¿Qué esperas para comenzar?

Sin dudas estas divertidas aplicaciones te ayudarán a mantener una rutina de aprendizaje, ¡así que ya no tienes excusas para comenzar a aprender coreano!