Los tatuajes son algo muy serio. Son pequeñas obras de arte que se quedan plasmadas en tu piel para siempre, por lo que es muy importante que se vean bien y, si cabe, que tengan un significado. Ahora bien, si estás aspirando a ser tatuador, debes tener en cuenta que todos tus clientes vendrán a ti con esa idea en mente. Nadie quiere tatuarse un dibujo feo, con trazados erráticos o dimensiones desproporcionadas.

Así que, si no quieres fallarles a las personas que tatuarás, tienes que mejorar tus habilidades en este arte. ¿Cómo? Pues básicamente dibujando mucho y practicando los trazados. Sin embargo, lo más importante que debes hacer para dominar este arte es precisamente tatuar. Evidentemente, no hay muchas personas que quieran ofrecer su piel a un inexperto, pero mientras buscas voluntarios puedes ir practicando de otras formas.

Por ejemplo, puedes instalar en tu Android las 5 aplicaciones que te presentamos a continuación para aprender a tatuar y mejorar tu técnica.

Cómo dibujar, una app que te enseña a dibujar paso por paso

Lo básico y esencial para crear tatuajes de calidad es saber dibujar. Si aún no eres muy bueno en esto, aquí te traemos una app que te ayudará. Se llama “Cómo dibujar” y te enseña a dibujar paso por paso distintos tipos de dibujos que te pueden servir como diseños de tatuajes.

Con esta app aprenderás a dibujar flores, animales, calaveras, ojos, comida, gatos, niños y mucho más… Evidentemente, para prácticar es mejor dibujar sobre papel o piel, pero para saber cómo crear nuevos diseños esta aplicación te será muy útil.

Cómo Dibujar Tatuajes, otra excelente app para diseñar tatuajes

Si todavía no dominas el arte de diseñar tus propios tatuajes, esta aplicación te puede ayudar. Con ella aprenderás a dibujar diseños clásicos de tatuajes, como mariposas, notas musicales, animales, la Luna, etc. Los dibujos están ordenados por dificultad, de tal manera que no tendrás que frustrarte intentando hacer un dibujo que requiere un nivel que aún no has alcanzado.

Recuerda usar esta app con un lápiz y papel a la mano para poner en práctica tus conocimientos y así en un futuro se te haga más fácil tatuar cualquier tipo de diseño.

INKHUNTER, la mejor para probar los tatuajes antes de tatuar

INKHUNTER es de las aplicaciones favoritas tanto de los tatuadores profesionales como de las personas interesadas en tatuarse. Y es que la app no solo te brinda una gran variedad de ideas para tu próximo tatuaje, sino que también te deja probártelos en tu propia piel usando realidad aumentada. Solo tienes que apuntar con la cámara de tu móvil a la piel y el tatuaje aparecerá sobre ella.

También puedes añadir a la app tus propios diseños desde apps de dibujo o desde Google Search para ver cómo quedarán. Si bien INKHUNTER no te enseñará a tatuar, es una herramienta que te resultará muy útil para saber si un diseño se ve bien en cierta parte del cuerpo. Básicamente, te permitirá darte cuenta qué tipo de diseños lucen mejor como tatuajes (algo básico que deben saber los tatuadores).

Tattoodo, inspírate con nuevas ideas para tus diseños

Si buscas inspiración para los diseños que quieres tatuar, Tattodo es una aplicación que debes tener en tu móvil. En esta app, miles de tatuadores y de estudios de tatuajes comparten sus diseños para que toda la comunidad pueda ver su trabajo. Incluso, puedes crearte un perfil de artista en Tattoodo para subir tus tatuajes y encontrar personas que quieren que las tatúes, lo cual te permitirá seguir mejorando tu técnica.

Así que, si buscas ejemplos reales de tatuajes de calidad para inspirarte y seguir aprendiendo, dale una oportunidad a Tattoodo.

Maestro de tatuajes, un juego con el que aprenderás a tatuar

Para finalizar, te recomendamos probar Maestro de tatuajes. Es una mezcla entre app para colorear, app de diseño de tatuajes y aplicación de dibujo, pero todo ello presentado como un juego para móviles. La app tiene muchísimos diseños que puedes pintar como quieras y guardarlos como ideas para tus tatuajes.

En Maestro de tatuajes tendrás que tatuar a personajes ficticios, aunque también puedes tatuarte tú mismo subiendo una foto tuya. Además, desbloquearás nuevos tatuajes a medida que cumplas con los pedidos de tus clientes. En definitiva, con esta aplicación te divertirás y aprenderás sobre colorear tatuajes al mismo tiempo.

Esperamos que te gusten estas aplicaciones. Recuerda que solo son complementarias para aprender a tatuar. No deberías basar tu aprendizaje solamente en estas apps, ya que no te enseñarán a tatuar realmente.