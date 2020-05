Las hojas de cálculo son una herramienta indispensable para muchas personas. Te permiten manipular datos numéricos a tu antojo para llevar a cabo un sinfín de tareas. Así que en esta oportunidad, te diremos cuáles son las mejores aplicaciones para crear y editar hojas de cálculo desde Android.

10 aplicaciones para gestionar hojas de cálculo en Android

Además de Microsoft Excel y Google Sheets (las cuales también se incluyen en esta lista), hay muchas aplicaciones móviles que te permiten manejar hojas de cálculo. ¡Échale un ojo a la siguiente lista y descarga la que más te guste!

AndrOpen Office

AndrOpen es una aplicación que incluye un procesador de textos, hojas de cálculo, presentaciones y mucho más. Con esta herramienta hasta puedes dibujar y resolver ejercicios de matemáticas. AndrOpen Office te permite importar archivos de Microsoft Excel (XLS y XLT), así que se postula como una gran opción para todo el que quiera crear o editar hojas de cálculo desde su Android.

Docs To Go

Docs To Go es una aplicación móvil con procesador de textos, hoja de cálculo y presentaciones. La herramienta de hoja de cálculo admite archivos de Excel y se puede utilizar para llevar a cabo de un montón de tareas. Docs To Go cuenta con 111 funciones diferentes y grandes posibilidades de personalización.

Hojas de cálculo de Google

Es imposible hablar de aplicaciones de hojas de cálculo sin mencionar Google Sheets. Esta aplicación está en Google Drive, cuenta con soporte multiplataforma, es compatible con archivos de Microsoft Office y tiene una amplia variedad de funciones.

Por si fuera poco, tiene una opción de colaboración para que varias personas puedan trabajar en la misma hoja de cálculo en tiempo real. Además, también cuenta con varias opciones de personalización que te ayudarán a darle tu propio estilo.

Microsoft Excel

Cuando alguien menciona hojas de cálculo, lo primero en que seguramente piensas es en Microsoft Excel. Sin duda alguna, esta es la mejor herramienta que puede instalar cualquier persona que necesite trabajar con hojas de cálculo. La aplicación móvil es muy potente, muchas empresas la usan para trabajar y existen miles de tutoriales en línea que explican cómo usarla.

Aunque sea difícil de creer, Excel tiene una función que te permite fotografiar una tabla y convertirla en hoja de cálculo. Eso sí, la app es gratuita para cosas simples, pero necesitas una suscripción a Microsoft 365 para disfrutar todas sus opciones.

OfficeSuite

OfficeSuite es uno de los competidores más populares de Microsoft Office y Google Drive en dispositivos móviles. Tiene varios años de antigüedad y cuenta con un montón de características que resultan de gran utilidad.

La parte de hojas de cálculo incluye soporte para Excel y más. Pero aunque se trate de una aplicación gratuita, debes pagar una suscripción mensual para eliminar los anuncios, agregar 154 formatos de documentos y desbloquear 24 funciones adicionales. Sin embargo, es una buena alternativa para quien quiera realizar tareas sencillas de hojas de cálculo desde su móvil.

Polaris Office

Polaris es otra alternativa antigua a Microsoft Office y Google Drive. Lleva muchos años en Google Play Store y viene con lo necesario para que puedas modificar hojas de cálculo a tu gusto, incluyendo compatibilidad con todos los archivos de Excel.

Puedes usar la función de hoja de cálculo para hacer un montón de cosas, incluidos gráficos y otras funciones. Por si fuera poco, la aplicación viene con una interfaz bastante sencilla y moderna.

Quip

Quip es una excelente alternativa para empresas que trabajen con hojas de cálculo. Cuenta con un número decente de características, incluida la capacidad de editar documentos con otras personas y chatear con ellos directamente a través de la aplicación. Además, tiene más de 300 funciones para hojas de cálculo y hasta te permite incrustar una hoja de cálculo en cualquier documento.

SmartOffice

SmartOffice tiene bastante recorrido y es una de las aplicaciones de hojas de cálculo más veteranas. Viene con muchas características y su funcionalidad de hoja de cálculo es bastante decente.

Ojo, no es tan bonita como otras aplicaciones que figuran en esta lista. Sin embargo, es completamente gratis y no ofrece suscripciones mensuales de pago ni nada por el estilo.

Table notes

Table Notes es algo diferente a las demás herramientas presentes en esta recopilación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las apps de hojas de cálculo forman parte de una suite más grande que te permite abrir archivos de Word, PowerPoint y demás. En pocas palabras, Table Notes no es una herramienta completa como Office sino una aplicación que únicamente te permite manipular hojas de cálculo.

Es muy sencilla, así que no te intimidarás con la gran cantidad de funciones que ofrece. Con Tablet Notes podrás agregar cosas como fotos, audios y dibujos en hojas de cálculo. Además, admite firmas, fechas, horas y la posibilidad de ingresar fórmulas matemáticas para una integración más profunda. Eso sí, la versión gratuita no es compatible con archivos de Excel.

WPS Office

Durante mucho tiempo, WPS Office fue reconocida como la mejor aplicación gratuita de hojas de cálculo. Actualmente sigue siendo gratis, pero debes pagar una suscripción mensual para eliminar los anuncios y aprovechar todo su potencial.

Por otro lado, es necesario destacar que tiene soporte para Microsoft Excel e integración con Slack, Zoom y Google Drive. Aunque muchas personas se quejen porque los anuncios dentro de la aplicación pueden llegar a ser un fastidio, WPS Office tiene todo lo que necesitas para manipular hojas de cálculo en tu Android.

¿Estabas buscando una suite de ofimática completa y gratuita para tu móvil? Entonces échale un ojo a Collabora Office que está disponible tanto para Android como iOS. Sin duda alguna, representa una gran solución para todo el que quiera usar algo similar a Microsoft Office en su Android.

Como seguramente has podido notar, hay muchas aplicaciones que te permiten manipular hojas de cálculo desde tu Android. Por otro lado, te invitamos a ver este artículo con las mejores suites de ofimática para trabajar con documentos en tu móvil. Y a ti, ¿cuál de todas las herramientas es la que más te ha gustado?