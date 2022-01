Ya comenzó el 2022 y es importante que te mantengas organizado para que no te pierdas nada en este año. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues diseñando tu propio calendario.

No gastes dinero comprando un calendario de papel, ya que en tu móvil puedes descargar una gran variedad de apps que te permiten crear tu propio calendario. Por ello, aquí te traemos las diez mejores aplicaciones de calendario que puedes encontrar en la Google Play.

Las 10 mejores aplicaciones para crear un calendario de 2022

Es sorprendente la cantidad de apps de calendario que puedes encontrar en la Google Play Store. Y aunque todos los móviles vienen con una aplicación de calendario preinstalada, a continuación te traemos 10 calendarios para Android que te sorprenderán por sus increíbles diseños y funciones.

Tweek, un calendario minimalista para agendar tus tareas

Uno de los mejores calendarios que puedes tener en tu móvil es Tweek. Y esto no solo lo decimos por su bonito diseño minimalista, también por la gran cantidad de funciones que ofrece esta aplicación. Este calendario te permitirá agendar todas tus tareas personales e incluso anotar tareas compartidas, ya que puedes usarlo con otras personas en su modo online.

Además, la app se encuentra estructurada como un calendario por semanas, lo que resulta mucho más práctico y menos estresante que visualizar todas las cosas que tienes que hacer en el mes. Asimismo, es un calendario muy personalizable gracias a su gran variedad de marcadores y temas.

aCalendar, para tener todo el calendario del 2022 en pantalla

Esta es una de las apps de calendario por excelencia de Android. Y lo más distintivo de ella es que te permite ver en pantalla el calendario de todos los meses del año, aunque también puedes configurarlo para ver solo el mes o la semana del año en la que te encuentras.

Tiene muchas funciones útiles tales como recordatorios, notificaciones y avisos sobre eventos especiales como fases lunares o días festivos. También es compatible con el calendario de Google por lo que puedes sincronizarlo con esta app de la gran G.

Calendario Business, el ideal para el trabajo

¿Tu 2022 va a ser un año con mucho trabajo? Pues este es el calendario que debes tener en tu smartphone. Aunque tiene un diseño algo complejo, esta app tiene una innumerable cantidad de funciones que te permitirán mantenerte bastante organizado.

Posee hasta seis vistas diferentes que van desde un calendario para organizar tus tareas diarias hasta uno para ver todo tu año completo. Además, se sincroniza con el Calendario Google, Microsoft Exchange y Outlook. Incluso trae 7 widgets exclusivos para que puedas mantener el calendario en la pantalla principal de tu móvil.

Calendar Notify, una app que te mantendrá informado en todo momento

Calendar Notify es una aplicación que se destaca porque se esfuerza en evitar que se te olvide realizar alguna tarea o que descuides una fecha importante del año. Para lograrlo, la app envía notificaciones tanto a la barra de tarea de tu móvil como a la pantalla de bloqueo. En lo que respecta a personalización es una app muy completa que te ofrecerá muchos estilos y colores de calendarios.

DigiCal, el calendario con modo oscuro

¿Eres un usuario del modo oscuro en tu móvil? ¿No te gustan las apps con fondos de color blanco? Pues no te preocupes, ya que afortunadamente puedes descargar DigiCal en tu móvil, un calendario que cuenta con modo oscuro. Pero esta no es la única característica a destacar de esta app, también tiene muchos temas elegantes para escoger, siete vistas diferentes y 6 fantásticos widgets originales con los que no te perderás ninguna fecha importante en 2022.

ZenDay, un calendario con diseño diferente

Antes de describir este calendario te advertimos que no es para todos. Y esto se debe a que ZenDay tiene un diseño que nunca has visto en otros calendarios. Se trata de un calendario donde los días flotan y se desplazan en 3D al más puro estilo de los créditos iniciales de Star Wars. Esta vista dinámica puede resultar poco atractiva para algunos usuarios, pero si quieres probar algo diferente, de seguro ZenDay te sorprenderá.

LockScreen Calendar, el calendario que te lo facilita todo

Si eres de las personas que casi nunca usa la app de calendario del móvil, pero necesitas organizarte, LockScreen Calendar es para ti. Y es que desde que instales esta app te solicitará el permiso para mostrarse en la pantalla de bloqueo. Cuando se lo otorgues, LockScreen Calendar se mostrará en dicha pantalla para notificarte las tareas o eventos pendientes. De esta forma, no tendrás que estar abriendo constantemente la app para revisar tu calendario.

Calendario Android Organizador, una app básica pero completa

Hasta ahora solo te hemos traído apps de calendario con un motón de funciones. Pero si lo que estás buscando es algo más básico y simple, entonces tienes que descargar en tu móvil este calendario. Es una aplicación que se sincroniza con el calendario de Google y que te permite agendar todas las fechas importantes del año que no quieres olvidar. Además, puedes organizar tus tareas de forma sencilla y su principal atractivo es que es muy fácil de usar.

Rememberton, el calendario Kawaii

Para los amantes del estilo japonés Kawaii, aquí traemos una app de calendario que de seguro les encantará. Estamos hablando de Rememberton, un calendario muy colorido que cuenta con muchas funciones. Con él puedes crear recordatorios, añadir eventos y configurar tareas. Y en todas estas funciones te acompañarán los más divertidos stickers con el inconfundible estilo Kawaii.

Calendario Español, una app para no perderte ningún día festivo

Para finalizar, te traemos un calendario que todos los españoles deberían tener instalado en sus móviles. Esta aplicación trae programada todas las fechas festivas que se celebran en el calendario español. De esta manera, una vez que la tengas ya no te olvidarás del día de la madre o cualquier otra fecha importante del año.

¿Te han gustado estas apps para organizar tu propio calendario de 2022? Coméntanos aquí abajo cuál de estas aplicaciones te llevarás.