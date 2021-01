Entre un móvil y una tablet Android en realidad no hay muchas diferencias, más allá de que las tablets no suelen incluir el chip para hacer llamadas y conectarse a datos móviles. Usan exactamente el mismo sistema operativo y tienen las mismas aplicaciones y juegos. Sin embargo, el formato es totalmente distinto. Las pantallas de las tablets tienen un tamaño superior a las 7 pulgadas, mientras que la pantalla de un móvil no supera esa cifra.

De ahí a que no todos los launchers para Android puedan usarse en tablets. De hecho, hay muy pocos launchers en las tiendas de apps de Android que aprovechen y se ajusten de manera perfecta a las pantallas grandes de las tablets. Por ello, aquí hemos seleccionado los 3 mejores launchers que quedan muy bien en una tablet para que no tengas que perder tu tiempo buscándolos en las tiendas.

Smart Launcher 5, el mejor para tablets con pantallas enormes

Si tienes una tablet con pantalla de 10″ o más, no encontrarás un launcher que se adapte mejor a las grandes dimensiones de tu dispositivo que Smart Launcher 5. Y es que, además de ser altamente personalizable, este launcher está optimizado para ser usado cómodamente en modo horizontal. No está basado en AOSP como casi todos los launchers, por lo que realmente te ofrece una interfaz para tablets diferente y muy buena.

Además, tiene todo lo que necesitas de un launcher: muchos gestos para controlar la tablet, temas, diseño minimalista, cajón de aplicaciones intuitivo y mucho más… También es ligero y rápido, así que no dudes en probarlo.

Nova Launcher, ideal para tablets no muy grandes

Ahora bien, si tu tablet es de 7, 8 o hasta 9 pulgadas, con Nova Launcher te irá genial. Si bien este launcher está pensado principalmente para móviles, tiene muchísimas opciones de personalización que te permiten adaptar su interfaz a tu tablet fácilmente. ¿No te gusta donde este launcher coloca el dock de aplicaciones? ¿Te parece que los iconos son muy pequeños? No hay problema; puedes cambiar todo esto desde los ajustes.

Nova Launcher también tiene un modo horizontal y ofrece varios tipos de cajón de aplicaciones para que puedas escoger el que te resulte más cómodo. Si le dedicas un tiempo a personalizarlo, te aseguramos que Nova Launcher se convertirá en el launcher que tanto querías para tu tablet.

Microsoft Launcher, genial para tareas de productividad

Contrario a lo que se puede pensar, Microsoft Launcher no trae la interfaz de Windows 10 o Windows Phone a tu tablet. En realidad, es un launcher 100% diseñado para dispositivos Android que tiene un modo horizontal, el cual es genial para tablets. Asimismo, es ideal para trabajar o estudiar, ya que está integrado perfectamente con las populares aplicaciones de ofimática de la compañía (Microsoft Office) que en tablets funcionan muy bien.

Además, su interfaz te permite agregar notas rápidas en cualquier lugar, visualizar el calendario y leer noticias personalizadas de forma rápida y cómoda. Así que, si la tablet que tienes solo la usas para tareas de productividad, el launcher de Microsoft es el que debes utilizar.

En fin, coméntanos… ¿Ya probaste estos tres launchers en tu tablet? ¿Cuál es el que más te gustó?