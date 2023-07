Magic Earth, una poderosa alternativa a Google Maps y Waze, ha emergido como un fuerte competidor en el campo de la navegación. Esta app ofrece una amplia gama de funcionalidades, que incluyen mapas sin conexión a Internet. Además, es compatible con Android Auto, lo que permite a los conductores disfrutar de una experiencia de navegación más segura y fluida en sus coches.

Actualmente, con el uso de estas poderosas herramientas de navegación, perderse es poco probable. Aunque muchos dispositivos móviles ya vienen con aplicaciones de mapas preinstaladas, como Google Maps para Android y Apple Maps para iOS, Magic Earth se destaca por ser una alternativa versátil y de calidad.

Magic Earth: la app que desafía a Google y Waze con sus mapas offline

Magic Earth llegó para desafiar a Google y Waze con sus mapas offline. Con ellos, los usuarios ya no tendrán que preocuparse por el uso de datos móviles o por estar en áreas sin cobertura. Además, uno de los puntos fuertes de esta app es la capacidad de bajar mapas completos. Mientras que otras alternativas van por las ramas, Magic Earth facilita la descarga de una comunidad autónoma entera (en el caso de España) o incluso de países completos, como México, Bolivia o Argentina.

Esta app se basa en la riqueza cartográfica de OpenStreetView, lo que la convierte en un sistema abierto y colaborativo. Además, la precisión y estabilidad de la navegación en Magic Earth son destacables, ofreciendo incluso un modo de construcción 3D en ciertas ciudades. Aunque no cuenta con la extensa red de información sobre restaurantes y lugares de interés que tienen Apple Maps o Google Maps, es una opción muy recomendable para moverse de un lugar a otro.

Magic Earth es respetuosa con la privacidad y no recopila ningún dato personal de los usuarios. Solo se limita a usar la información necesaria para una navegación efectiva, como es el caso de la ubicación. Esto significa que la app no puede rastrear tus movimientos, tus búsquedas o tus hábitos de navegación. Tus datos de navegación son privados y no se comparten con terceros.

Cómo usar Magic Earth para navegar sin conexión

Magic Earth ofrece la posibilidad de usar mapas offline de manera sencilla. Esto lo puedes hacer, siguiendo estos simples pasos:

Abre la aplicación y pulsa en el icono de ajustes en la parte superior izquierda.

en la parte superior izquierda. Una vez hecho esto, presiona en “Mapas”.

Usa el buscador o desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla, hasta encontrar el mapa que quieres .

. Una vez que hayas encontrado el mapa de tu interés, pulsa en el botón Descargar .

. Seguidamente, el mapa se descargará en tu dispositivo.

Una vez el mapa esté descargado, podrás navegar sin conexión en la región o país seleccionado.

Después de descargar un mapa, se muestra un icono de teléfono para indicar su disponibilidad. Pero, si deseas eliminar dicho mapa, deberás hacer una pulsación larga, seguida de la opción “Borrar”. Esto se podría mejorar incluyendo un botón de borrado dentro de las opciones.

Otro punto importante que se debe implementar para que la aplicación sea perfecta, es la opción para actualizar los mapas automáticamente ante algún cambio, algo que sí sucede con Apple Maps y Google Maps. Por ahora, la solución es borrar y volver a descargar el mapa justo antes de emprender un viaje.

¡Explora esta alternativa con mapas offline! Y coméntanos que te pareció.