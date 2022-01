La que se ha liado con LastPass… Hace unos días la app tuvo que salir a calmar a sus usuarios, asegurándoles que sus contraseñas no están en peligro, ya que muchos estaban recibiendo un correo que informaba que «alguien» había intentado usar su contraseña maestra para acceder a la cuenta. Al final, todo se trataba de un error de la aplicación que envió dicho correo de forma automática sin indicios reales de hackeo.

Ahora, el gestor de contraseñas se ha visto envuelto en una nueva polémica, luego de que algunos usuarios de Reddit y medios informativos hayan afirmado que LastPass impide intencionadamente a los usuarios gratuitos exportar su bóveda de contraseñas. Y aunque es cierto que el proceso de exportación de LastPass es un poco confuso, la afirmación inicial es falsa. LastPass no tiene tus contraseñas secuestradas.

LastPass permite a todos los usuarios gratuitos exportar sus contraseñas, pero desde la web

LastPass ha hecho una serie de cambios en el último año que han afectado principalmente a los usuarios gratuitos. Si usas este gestor de contraseñas sin pagar, estas son las nuevas limitaciones a las que te tienes que someter:

Solo puedes usar LastPass en una plataforma : debes elegir entre su cliente de móvil y su «app» de escritorio.

: debes elegir entre su cliente de móvil y su «app» de escritorio. LastPass te da tres «cambios» gratuitos si quieres utilizar LastPass en el escritorio o en el móvil. Si te quedas sin cambios, no puedes saltar entre LastPass móvil y de escritorio sin suscribirte a un nivel de membresía Premium.

si quieres utilizar LastPass en el escritorio o en el móvil. Si te quedas sin cambios, no puedes saltar entre LastPass móvil y de escritorio sin suscribirte a un nivel de membresía Premium. La aplicación para móviles de LastPass no permite exportar las contraseñas a otro servicio. Así que, si te quedaste sin cambios, no puedes acceder a la extensión de navegador de LastPass para exportar tus contraseñas.

a otro servicio. Así que, si te quedaste sin cambios, no puedes acceder a la extensión de navegador de LastPass para exportar tus contraseñas. Sin embargo, todos los usuarios de LastPass pueden exportar contraseñas desde el sitio web de LastPass.

En pocas palabras, si eres usuario gratuito de LastPass, no puedes usar el gestor de contraseñas en todas tus plataformas sin limitaciones. Y si has elegido usar la versión para el móvil, no podrás exportar tus contraseñas con el cliente de escritorio. Solo podrás hacerlo desde la web oficial de LastPass como te explicamos a continuación.

Cómo exportar contraseñas de LastPass con una cuenta gratuita

Si quieres llevar todas las contraseñas que tienes guardadas en LastPass a otro servicio o aplicación, no tienes que pagar la suscripción prémium. Basta con ir a la página web del gestor y hacer lo siguiente para lograrlo:

Ve al sitio web de LastPass e inicia sesión con tu cuenta.

Haz clic en Advanced Options .

. Selecciona Export .

. Lo siguiente que sucederá depende de qué tipo de usuario seas: Usuario gratuito de escritorio : si has iniciado sesión en la extensión de navegador de LastPass, se descargará automáticamente un archivo CSV con los datos de tu bóveda de contraseñas. Usuario gratuito de móvil : te enviarán un correo electrónico para confirmar la exportación. Atiende ese correo y vuelve a realizar el proceso de exportación. Se abrirá una nueva pestaña con los datos de tu bóveda, los cuales puedes copiar y pegar en otro gestor de contraseñas.



Una vez que hayas exportado tus contraseñas, tendrás que elegir en qué servicio importarlas. Para ello, visita el siguiente artículo donde te presentamos 5 alternativas a LastPass para guardar contraseñas.