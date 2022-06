Nada es peor que sentir que traicionaste la confianza de alguien que aprecias demasiado al decir o hacer algo que no debiste o al haber cruzado algún límite. Ya sea por accidente o por ignorancia, el sentimiento de culpa se vuelve más grande con el paso del tiempo y es necesario tomar acciones rápidas para hacerle saber a la otra persona que te arrepientes.

Por suerte la tecnología puede ayudarnos con este predicamento. Si de verdad te urge hacerle saber a la otra persona que lamentas lo sucedido, tenemos para ti las mejores formas de ofrecer una disculpa por WhatsApp.

¿Qué tal si tomamos las cosas con humor?

Una buena manera de tratar una situación cuando está algo tensa es con un poco de humor, por supuesto hay que saber leer bien la situación y si todo se presta para reírse de la situación es importante que aprovechemos esa oportunidad en el chat de WhatsApp. Mientras que tu relación con la otra persona sea fuerte y la confianza sea abundante, un chiste puede ser la solución.

Las redes sociales nos han regalado cientos de maneras de hacer esto con la ayuda de los memes, esas divertidas imágenes de internet que de un modo u otra siempre te sacan una sonrisa. Intenta iniciar tu disculpa con un meme, eso aliviará el ambiente y puedes partir de allí para llegar a lo que quieres decir de verdad. Las mejores imágenes siempre son las de gatos, en especial cuando se trata de pedir perdón. Son lindas, graciosas y en el contexto correcto te permitirán llegar al corazón de quien sea. Aquí unos cuantos ejemplos para que tengas una idea de como empezar.

Grandes ojos, una pequeña nariz, y esas adorables orejas, son la fórmula para el éxito, recuerda que siempre debes leer bien la situación. Si se te olvido una fecha importante, si no respondiste los mensajes de tu amigo en todo el día, si rompiste algo en una casa ajena, todas son ofensas menores que puedes solucionar haciendo reír a la otra persona apelando a su lado más sensible. Incluso puedes ingeniártelas un poco y mezclar la lindura de los gatos con algún chiste o con un juego de palabras como te lo enseñan las imágenes anteriores. Puedes además darle un toque especial a tu mensaje y convertir las imágenes en stickers para WhatsApp, todos aman los stickers, usa esa ventaja a tu favor.

Los gatos no son los únicos seres con ojos enormes y lindas orejas, siempre puedes pedirle ayuda a algún personaje animado como la pequeña Vanellope de ¡Rompe Ralph!, o el curiosamente adorable extraterrestre Grogu o como otros lo conocen «Bebe Yoda». Si una imagen no es suficiente, intenta con algún GIF gracioso, como los de esta lista.

Unas palabras directas del corazón siempre son una buena forma de empezar

Si los memes y los chistes no son lo tuyo o si tus acciones ameritan algo más que un mensaje y una imagen graciosa para ser disculpadas, siempre puedes aprovechar el hecho de WhatsApp te permite enviar clips de audio. Expresa lo que sientes directamente con tu voz y si no te convence, borra el clip y vuélvelo a intentar, esa es una ventaja que no tendrás al realizar una llamada.

Recuerda que la mejor forma de empezar una disculpa es siempre admitiendo que cometiste un error, no te excuses y no culpes a nadie más. Luego es recomendable usar la frase «me disculpo por lo que hice», evita frases como «lo siento si lo que hice te hirió», «si te hice sentir mal me disculpo», «si te pareció que estuvo mal, pido disculpas».

Todas esas frases suenan a que no estás consciente de que hiciste algo malo y más bien estás culpando a la otra persona por ofenderse. Admitir nuestras fallas es nuestra mejor arma a la hora de pedir una disculpa sincera. Por último, concluye tu clip de audio diciendo lo que harás para remediar el problema, dilo con honestidad y luego ve y cúmplelo.

Algunas frases que puedes usar dependiendo de la situación

¿Prefieres disculparte con frases? Aquí abajo te dejamos las mejores frases de disculpas para utilizar en WhatsApp con tus amigos, familiares o pareja.

Si te disculpas con un amigo o una amiga, intenta decir algo similar a esto:

Sé que cometí un error y lo lamento mucho, lo último que quiero es que nuestra amistad se vea afectada por eso, ¿podemos hablarlo?

Hemos sido amigos por mucho tiempo y sabes que haría lo que sea por ti, hice mal y ahora te pido disculpas, cuando quieras podemos vernos para solucionar las cosas.

Lo arruiné todo, no fue mi intención, pero así paso, como tu amigo, te pido disculpas de todo corazón y haré todo en mi poder para enmendar mis errores.

Eres mi mejor amiga y tu confianza es de las cosas más preciadas que tengo, lamento lo que dije, no tengo excusas, pero si quiero que podamos solucionar esto y poder seguir siendo las mejores amigas.

Disculparte con tu familia es muy importante, así que… ¿Por qué no usas alguna de estas frases?:

Comprendo que a veces no soy el mejor admitiendo mis errores, pero no hay nada que desee más que hacerles saber que los amo y que lamento mucho lo que paso.

Ustedes me conocen más que nadie y saben que mi placer más grande es estar con ustedes y ser feliz, discúlpenme por no haber hecho las cosas bien, prometo esforzarme para hacer que todo sea mejor.

Lo lamento de verdad, creí que estaba haciendo las cosas bien, pero ahora me doy cuenta de que no era así, ¿podrían perdonarme?

La sinceridad y el compromiso son esenciales para disculparse con tu pareja, intenta con esto:

Yo sé que te hice daño y estoy de verdad arrepentido, por favor permíteme arreglar las cosas.

Todo esto es mi culpa, jamás haría algo que te hiriera a propósito, dame una oportunidad y me aseguraré de que este error nunca vuelva a ocurrir.

Lamento haber traicionado tu confianza de esa manera, estuve mal, lo sé y me disculpo sinceramente, pero quiero saber como te sientes tú, así podemos empezar a trabajar en eso y dejar todo esto atrás.

Lo más importante de todo esto es que si de verdad quieres que la otra persona vea que estás arrepentido por tus actos, no dejes que la disculpa se dé solo en el chat de WhatsApp. Haz que esta solamente sea el primer paso para que luego puedas disculparte en persona.