Hoy en día muchos niños tienen smartphones y eso no está mal. Pueden usarlos para chatear o jugar con sus amigos, leer, realizar sus tareas, etc. Además, si sientes que está yendo por mal camino y no confías en lo que hace a tus espaldas, puedes monitorizar su móvil con una app como KidsGuard Pro para Android. Con ella, podrás vigilar sus pasos en todo momento para mantenerlo a salvo de posibles peligros.

Esta aplicación también te servirá para rastrear los mensajes de texto de alguien (tu pareja, por ejemplo) sin que se entere. Aparte, es muy fácil de usar y funciona tanto con Android como con iOS.

Así es KidsGuard Pro, la mejor app para vigilar el móvil de tus seres queridos

KidsGuard Pro es una aplicación diseñada para ayudarte a supervisar el smartphone de una persona que quieras proteger, como tus hijos. Funciona de forma totalmente silenciosa, por lo que te permite rastrear la ubicación y ver lo que hace tu ser querido en su móvil Android sin que se dé cuenta.

Por ejemplo, puedes usar KidsGuard Pro para ver a dónde ha salido tu hijo con sus amigos y qué van a hacer, viendo la ubicación GPS del móvil y los chats de WhatsApp. Incluso, con esta app puedes activar la cámara del teléfono de tu niño para ver si está en peligro o no. Y la verdad es que funciona muy bien, a pesar de que no necesita root, jailbreak ni nada de eso.

¿Qué puede hacer la app KidsGuardPro?

Aquí tienes una lista con todo lo que puede hacer KidsGuard Pro:

Revisar las apps de mensajería y redes sociales : te deja ver el historial de un chat, la interfaz de una aplicación, los contenidos multimedia compartidos y el registro de actividad de aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, Telegram, Messenger, Tinder, WeChat, etc.

: te deja ver el historial de un chat, la interfaz de una aplicación, los contenidos multimedia compartidos y el registro de actividad de aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, Telegram, Messenger, Tinder, WeChat, etc. Ver la localización del móvil en tiempo real : para ello, KidsGuard Pro aprovecha el GPS integrado del móvil, así como la red WiFi para más precisión. La app también te deja establecer alertas para cuando tu hijo entre o salga de un lugar que tú elijas.

: para ello, KidsGuard Pro aprovecha el GPS integrado del móvil, así como la red WiFi para más precisión. La app también te deja establecer alertas para cuando tu hijo entre o salga de un lugar que tú elijas. Monitorizar absolutamente toda la información del teléfono : te permite acceder a la agenda de contactos, el historial de llamadas, los mensajes de texto SMS, la galería de fotos y vídeos, el calendario, el historial del navegador y más. Incluso, te ofrece la opción de exportar toda esta información para revisarla luego.

: te permite acceder a la agenda de contactos, el historial de llamadas, los mensajes de texto SMS, la galería de fotos y vídeos, el calendario, el historial del navegador y más. Incluso, te ofrece la opción de exportar toda esta información para revisarla luego. Grabar llamadas y tomar fotos: KidsGuard Pro es una herramienta de rastreo tan poderosa que hasta puede controlar de forma remota el móvil Android de tu hijo. Así, te permite escuchar sus llamadas, activar la cámara del móvil para ver dónde está y tomar capturas de pantalla en tiempo real para averiguar qué está haciendo.

Por cierto, la aplicación funciona con cualquier dispositivo que tenga Android 4.0 o posterior, e iOS 9 o posterior.

Cómo vigilar un móvil Android de forma remota con KidsGuard Pro

Solo te tomará 5 minutos comenzar a monitorizar un móvil con KidsGuard Pro. Y es que solamente debes seguir estos pasos:

Crea una cuenta en KidsGuard Pro.

Luego, instala KidsGuard Pro assistant en el dispositivo Android que quieres espiar. Para ello, simplemente coge el móvil y accede a esta dirección: http://www.clevguard.net/ En esa página, verás un interruptor que debes deslizar hacia la derecha para descargar la app . Seguidamente, busca el APK descargado en la carpeta de descargas del dispositivo y púlsalo para instalarlo. Puede que tengas que activar las fuentes externas para hacer esto. Y si Play Protect bloquea la instalación, toca en Detalles > Instalar de todas formas .

en el dispositivo Android que quieres espiar. Una vez instalada la app, ábrela (se llama System Update Service) para aceptar los términos y condiciones del servicio .

. Inicia sesión con las credenciales de tu cuenta de KidsGuard Pro e introduce el nombre de la persona que vas a vigilar.

con las credenciales de tu cuenta de KidsGuard Pro e introduce el nombre de la persona que vas a vigilar. Ahora, tendrás que otorgar a la app todos los permisos que pida , incluido el de deshabilitar Google Play Protect. En el vídeo de arriba se explica paso por paso cómo dar los permisos, aunque la app también te guiará. ¿No es peligroso otorgar tantos permisos a una app? No en este caso, ya que se trata de una app espía y lógicamente su funcionamiento depende de ellos. Si no le otorgas esos permisos, no podrá mostrarte nada.

, incluido el de deshabilitar Google Play Protect. En el vídeo de arriba se explica paso por paso cómo dar los permisos, aunque la app también te guiará. ¡Listo! Tras hacer esto, el icono de la aplicación desaparecerá del móvil que vas a vigilar para que no se entere el propietario.

del móvil que vas a vigilar para que no se entere el propietario. Por último, ya puedes ir al panel de control de KidsGuard Pro desde el navegador de tu PC o móvil para pulsar el botón Sincronizar y ver toda la información del móvil que estás vigilando.

Aunque no lo parezca, configurar y poner en marcha KidsGuard Pro es facilísimo y no te tomará mucho tiempo. Por cierto, ten en cuenta que la app solo podrá monitorizar el móvil de tu niño cuando esté conectado a Internet, ya sea por datos o WiFi. ¡Ah! Y no te preocupes si la primera vez tardará un poco en mostrarte la información, es normal.

¿Merece la pena KidsGuard Pro para Android?

KidsGuard Pro es una aplicación de pago, por lo que seguramente estás preguntándote si vale la pena gastar tu dinero en ella. De mi parte, después de probarla durante un tiempo y hacer varias pruebas con ella, estoy convencido de que es la mejor opción para vigilar un smartphone Android.

Cumple con lo que promete, es fácil de usar y funciona de maravilla. Además, tiene muchísimas funciones útiles: desde ver la ubicación GPS del móvil, pasando por la vigilancia de las redes sociales, hasta la activación remota de la cámara. ¡Te da el control total del móvil Android de tu niño!

Actualmente, su plan más económico para Android vale 8,32 $ al mes (7,66 € al cambio) pagando el año completo. No nos parece un mal precio si realmente necesitas esta función para proteger a tus pequeños. De todas formas, ten en cuenta que la app tiene una garantía de devolución del dinero de 30 días en caso de que no estés completamente satisfecho. Así que pruébala sin compromiso y después nos comentas qué te pareció.