El Asistente de Google está presente en una gran variedad de dispositivos, desde móviles y altavoces hasta televisores y coches. Sin embargo, curiosamente, Google aún no ha lanzado una versión para PC de su popular asistente virtual. Por fortuna, el desarrollador Melvin L. Abraham se dio a la tarea de remediar esto y creó un cliente no oficial de Google Assistant que funciona en Windows 10, Mac y Linux.

Google Assistant Unofficial Desktop Client es el nombre del cliente que ha sido desarrollado en Electron, por lo que en esencia es una aplicación web vitaminada. Tiene un diseño inspirado en ChromeOS muy bonito, elegante y funcional. Lo único malo es que, al ser una app no oficial, cuesta configurarlo más de lo normal. Acompáñanos a conocer todos sus detalles y dónde descargarlo.

Google Assistant Unofficial Desktop Client: la app que trae al Asistente de Google a tu escritorio

Con el programa Google Assistant Unofficial Desktop Client podrás tener al Asistente de Google directamente en tu PC y controlarlo introduciendo comandos con el teclado. Te permite hacer todo lo que haces con Google Assistant en tu móvil, incluso dar órdenes a dispositivos Google Home. Es fácil de usar, tiene una interfaz sencilla y funciona realmente muy bien, salvo por algunos problemas puntuales que tiene con el comando “Ok, Google”.

Eso sí, el mayor problema de este cliente no oficial del Asistente de Google es sin dudas el proceso de configuración. Si bien se puede descargar e instalar fácilmente en Windows 10, macOS y Linux, su configuración requiere de 38 pasos. El desarrollador proporciona una guía detallada que puedes ver aquí, pero es bastante difícil de seguir para el usuario promedio.

Además, es importante mencionar que es posible que este cliente no dure disponible por mucho tiempo. Y es que para poder usarlo tendrás que usar la API de Google Assistant de formas no previstas, lo cual podría ir en contra de los términos de Google. En otras palabras, es posible que deje de funcionar en cualquier momento.

Descarga aquí el Asistente de Google para Windows 10, macOS y Linux

Mientras esté disponible, puedes descargar el cliente no oficial de Google Assistant para tu ordenador o portátil desde el siguiente enlace:

Descarga | Google Assistant Unofficial Desktop Client

Ten en cuenta que esta es una app de código abierto, por lo que no deberías preocuparte por tu privacidad al usarla. De todas formas, recuerda que no es oficial (no está hecha por Google), así que úsala bajo tu propio riesgo. En fin, crucemos los dedos para que Google apoye este cliente y lo mejore o, en todo caso, que sirva para inspirar a Google a lanzar el cliente oficial.