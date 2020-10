One UI está por llegar a su versión 3.0 con Android 11, que está en beta pública para los Samsung Galaxy S20 ahora mismo. Tendrá muchas novedades, y muchas de ellas llegarán a través de sus aplicaciones preinstaladas. Pero, ¿tendrás que esperar a actualizar para tenerlas? No, porque nosotros te enseñaremos cómo instalar las apps de One UI 3.0 en móviles Samsung con One UI 2.0 o superior.

Un port permite instalar las aplicaciones de One UI 3.0 en One UI 2.0 o superior

One UI es por mucho la capa de personalización más querida entre los fanáticos de Samsung, porque mejoró en gran medida a sus predecesoras. TouchWiz y Samsung Experience eran un desastre traga recursos, especialmente la primera, que además era poco flexible y personalizable.

Sin embargo, ambas quedaron atrás, y Samsung se reivindicó con One UI, una interfaz igual de colorida, pero mucho más ligera y adaptable que las anteriores. Pronto se actualizará a One UI 3.0, pero gracias a la comunidad ya puedes disfrutar de sus aplicaciones sin actualizar.

Si tienes un móvil Samsung que tenga One UI 2.0, 2.1 o 2.5 ya puedes tener las apps preinstaladas en One UI 3.0 sin actualizar. ¿Cuáles son esas apps? Esta lista que dejamos abajo:

Reloj.

Mensajes.

Bienestar digital.

Teclado.

Contactos.

Galería.

Link Sharing.

Buscador.

QuickBoard.

Share Live.

Navegador.

Nuevas rutinas para Bixby.

Nuevos ajustes para las llamadas.

Algunas de ellas reciben una nueva interfaz, otras pulen la anterior. También hay nuevas funcionalidades como las rutinas de Bixby, o se mejora el acceso a características ya existentes. En fin, todo un compendio de novedades muy geniales que seguro querrás tener sin esperar.

Instala las aplicaciones de One UI 3.0 en tu Samsung

Para realizar la instalación de las apps de One UI 3.0 hay un par de cosas que debes saber: primero, perderás acceso a Samsung Pay y a Secure Folder porque activarás KNOX al desbloquear el bootloader; segundo, tienes que instalar dos paquetes ZIP en el orden correcto que te indicamos para que funcione. Dicho esto, vamos con los pasos:

Descarga el paquete que desinstala las apps de One UI 2.X desde Android File Host. Descarga el paquete de aplicaciones de One UI 3.0 desde Android File Host. Desbloquea el bootloader de tu Samsung. Instala el recovery personalizado TWRP para poder instalar los paquetes del tutorial. Puedes checar nuestro tutorial sobre cómo instalar TWRP en cualquier Android.

También puedes echar un ojo al tutorial oficial para otros métodos de instalación. Inicia TWRP e instala el paquete “Flash_this_before.zip”, luego reinicia. Vuelve a iniciar TWRP y flashea el paquete “OneUI3.0_ported_apps.zip”. Reinicia tu móvil y disfruta de tus nuevas apps.

Es realmente sencillo el proceso, ¿verdad? Ahora puedes presumir frente a tus amigos de tus nuevas apps de One UI 3.0 sin siquiera actualizar a Android 11. No esperes más y sé el primero en tenerlas.