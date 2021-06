TikTok está arrasando entre los jóvenes y no tan jóvenes. Y es que esta red social musical no para de crear tendencias de todo tipo. Hace poco te hablamos del popular Sheesh en TikTok. Y ahora le toca el turno a otro bombazo de la app: el I’m getting ripped tonight.

Sí, como te hemos indicado, no paran de aparecer tendencias como Adult Swim en TikTok que están provocando que surjan miles de vídeos de lo más variados y divertidos. Pero, ¿de dónde viene I’m getting ripped tonight en TikTok?

Qué es el “I’m getting ripped tonight” de TikTok

Es una frase que aparece en una canción de Doja Cat y Starboi3 llamada D*ck. Su contenido, como podrás comprobar en el vídeo que encabeza estas líneas, es bastante explícito.

Este tema musical se lanzó en abril de 2021, y como viene siendo habitual con las canciones de Doja Cat, no paró de convertirse en la nueva tendencia de baile de TikTok. Eso sí dándole un giro de tuerca de lo más divertido.

Lo que se hace en este nuevo viral de TikTok es tensar los bíceps antes de hacer la señal RIP mientras se canta el famoso “I’m getting ripped tonight”. Pero la gracia está en que los tiktokers luego añaden una frase popular, escena de película o algún meme divertido para darle un giro de tuerca al sentido de la frase.

Recordemos que la canción es bastante explícita, pero la tendencia I’m getting ripped tonight de TikTok se ríe de eso al cambiar el significado sexual para que pase a ser gracioso añadiendo un baile característico de algún famoso. En vez de hacer el “RIP that pussy, ayyy” lo adaptan a una forma más amigable.

Por ejemplo, en el vídeo de arriba hacen el I’m getting ripped tonight de TikTok con una canción de Shakira. Como habrás podido comprobar, es bastante fácil seguir esta tendencia en la popular red social musical así que, ¡a qué esperas para hacer tu propio vídeo! Puedes usar CapCut, la mejor app para editar los vídeos de TikTok.