Algo que se sabía que iba a pasar, finalmente ha sucedido: ya no podrás usar Android Auto en tu móvil. ¿Por qué? Pues porque Google quiere que solo puedas utilizar Android Auto desde la propia pantalla del coche. ¿Y si mi coche no tiene pantalla? Entonces tienes que hacer uso del modo de conducción de Google Maps, que lastimosamente no es lo mismo que Android Auto. Sin embargo, existe una forma de seguir utilizando el Android Auto de siempre desde tu móvil.

Gracias a Headunit Reloaded Emulator, un emulador de Android Auto para móviles, es posible seguir usando esta interfaz de Android para coches desde cualquier smartphone. Enseguida te contamos todos los detalles de la app y cómo puedes usarla. Acompáñanos…

Headunit Reloaded Emulator: cómo emular Android Auto en un móvil Android con esta app

Headunit Reloaded Emulator es una aplicación de pago (aunque tiene versión de prueba) que permite simular que tu móvil Android es una pantalla de un coche con Android Auto. En otras palabras, hace posible contar con Android Auto en tu smartphone a pesar de que Google haya eliminado la app de Android Auto para móviles.

En su momento, te recomendamos usar esta aplicación para instalar Android Auto en la radio de tu coche. Sin embargo, también sirve para tener Android Auto en el móvil de esta manera:

Abre la app de Android Auto en tu móvil. Si no la encuentras, búscala en Google Play, en los ajustes de tu Android o instala su APK (lo encuentras en APKMirror).

en tu móvil. Si no la encuentras, búscala en Google Play, en los ajustes de tu Android o instala su APK (lo encuentras en APKMirror). Ve a los ajustes de Android Auto y pulsa varias veces la versión de la app . Luego, confirma la activación de los ajustes de desarrollo.

. Luego, confirma la activación de los ajustes de desarrollo. Con los ajustes de desarrollador de Android Auto activados, presiona en los tres puntos superiores de menú y selecciona Iniciar servidor de la unidad principal .

. Ahora, instala la app Headunit Reloaded Emulator, ya sea su versión de pago o su versión de prueba para empezar.

Abre la app que acabas de instalar. Sigue las instrucciones indicadas y acepta los permisos solicitados.

y acepta los permisos solicitados. Una vez llegues a la interfaz principal de Headunit Reloaded Emulator, pon tu móvil en modo horizontal y pulsa en Self Mode .

y pulsa en . Seguidamente, tendrás que pasar por la configuración inicial de Android Auto , así que sigue todos los pasos mostrados.

, así que sigue todos los pasos mostrados. Finalmente, Android Auto aparecerá en la pantalla de tu móvil como si fuera la pantalla del coche. Podrás usarlo como quieras, pues es una versión 100 % funcional de este sistema operativo para coches de Android.

¡Listo! Ya puedes disfrutar de Android Auto en tu smartphone, como siempre lo habías podido hacer. Este método funciona con cualquier móvil o tablet Android que tenga la versión 4.1 o superior. Si tuviste algún problema siguiendo este tutorial, no dudes en dejarnos un comentario.