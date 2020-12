Cuando Google presentó Android Go, dejó muy claro que contaría con su propio ecosistema de aplicaciones, pero sin perder ninguna de las más importantes. Y, sin lugar a duda, Google Camera Go es una de esas aplicaciones que no podían faltar.

Hablamos de una app que mejora de forma notable el apartado fotográfico mediante procesamiento de software. Y solo hay que ver la puntuación de la cámara del Pixel 4a para dejar claro que el trabajo realizado por el gigante con sede en Mountain view con su app de cámara, es sencillamente exquisito.

Además, poco a poco van implementando mejoras para mejorar su funcionalidad. Y ahora, tras meses de espera, Google Camera Go ya puede hacer fotos en modo HDR.

Camera Go keeps getting better. We’re bringing HDR to more #Android devices, allowing you to capture photos with crisper details and richer color at any time of day. pic.twitter.com/mk8uByB6bK

— Android (@Android) December 17, 2020