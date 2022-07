Vivimos tiempos bastante convulsos, con guerra en Ucrania, una amenazante recesión económica y sobre todo inflación en los precios de los combustibles y de otros productos. Ante todo esto, por suerte contamos con herramientas tecnológicas para al menos hacer un poco más sencillo y económico los gastos del día a día.

Algunas de estas ayudas son las plataformas y apps de Android, con las cuales podemos enterarnos de la ubicación de las gasolineras más baratas de España. Quédate y descubre todas las opciones que tienes a la mano para ahorrar unos euros.

Plataformas para encontrar gasolineras económicas en España

La primera parte de este post consta de páginas de Internet, las cuales recopilan en listas y mapas la ubicación con las distintas gasolineras del país.

Además de esto, notarás que algunas de estas plataformas ofrecen interesantes funciones, tal como el cálculo de los impuestos que afectan al coste de la gasolina, entre otras.

Geoportal: la opción del Gobierno de España

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desarrollado desde hace un buen tiempo una página de consulta, en ella puedes encontrar todas las gasolineras del país.

En este sentido, esta plataforma es por mucho la más completa de su tipo, pues ofrece un mapa en donde aparecerán a modo de chinchetas la dirección GPS de las gasolineras, acompañado con el precio de para el tipo de gasolina que hayas filtrado.

Asimismo, también es interesante como ofrece funciones únicas como depurar las listas de gasolineras, mostrando solo las más económicas o las que ofrecen planes de descuento. Además, incluye un modo de creación de rutas.

Geoportal | Entra aquí al mapa

Datadista: una plataforma creada por periodistas investigativos

Datatista es una web de noticias y de análisis de la situación política y económica de España, la cual está dirigida por una serie de profesionales del periodismo y de la investigación sustentada en datos.

Aparte de todo esto, también dirigen un portal donde se muestran todas las gasolineras de España en un estilizado mapa. Podrás filtrar en el mismo mapa las gasolineras por oferta de producto (ya sea Gasolina sin plomo de 95 octanos, 98 octanos, gasóleo, etc.), mostrándose como pequeños puntos.

Además, si presionas en dichos puntos se desplegará un mensaje con la dirección y precios de dicha gasolinera (además de otros datos de interés). Puede tener como único elemento en contra el que no llega a ser del todo cómodo de usar, aparte de que las opciones de filtrado que ofrece son bastante reducidas.

Datadista | Encuentra aquí las gasolineras económicas.

OCU: la ayuda para los consumidores de España

La Organización de Consumidores y Usuarios, por sus siglas OCU, es una de las asociaciones de privadas y sin ánimo de lucro más importantes de España, en cuanto a la defensa y atención de los consumidores.

Asimismo, los de la OCU han creado una de las plataformas más cómodas para encontrar las gasolineras más baratas del país. Así, solo accediendo al portal y llenar un pequeño formulario podrás disponer de una enorme lista con las gasolineras que se adapten mejor a tus necesidades.

De igual manera, la plataforma de la OCU también cuenta con un pequeño mapa de Google modificado para mostrar dichas gasolineras, lo que le da otro plus de comodidad.

OCU | Encuentra aquí las gasolineras económicas.

diselogasolina.com: una plataforma llena de funciones

La página web diselogasolina.com es una de las más extrañas con las que me he topado. Pero, que mi opinión no te engañe, pues de seguro sus múltiples herramientas te serán útiles en más de una ocasión, pues ofrece desde una lista con la ubicación de los radares, estados de tráficos, varias calculadoras y por su puesto información sobre gasolineras.

Si bien no posee una interfaz muy amigable, comparándola con las opciones de más arriba, se hace entender en cuestión de unos cuantos segundos ya te habrás enterado de todas las gasolineras que hay cercanas a ti.

diselogasolina.com | Encuentra aquí las gasolineras económicas.

Apps para encontrar gasolineras baratas en España

Desde hace algunos años encontramos en la Google Play distintas apps que se encargan de buscar por nosotros las gasolineras más económicas a nuestro alrededor. Basta con decir que nunca antes habían sido tan necesarias. Así que, echa un vistazo a la siguiente lista de apps.

GasAll: la app de referencia para encontrar gasolineras

Si se trata de apps que nos permitan encontrar gasolineras económicas o promociones de gasolina o diesel, GasAll es sin lugar a dudas la mejor opción.

Todo esto se debe a que, los desarrolladores de esta app llevan desde el 2008 dedicándose a este trabajo, cosa que se agradece, pues su app es de lo más completa y sencilla de utilizar. Podrás descargar la app de GasAll mediante el siguiente enlace.

Gaspal: una app con múltiples utilidades

Podemos considerar a Gaspal como una posible mejora de la anterior app y no estaríamos muy alejados de la realidad. Esto se debe a que ofrece un versátil mapa en donde se nos mostrarán todas las gasolineras, además tiene otras funciones bastantes útiles.

Por ejemplo, con Gaspal podrás presupuestar el coste de llenar el tanque de tu vehículo. Aparte de esto, podrás crear rutas y listas con las gasolineras de tu preferencia. Descarga la app Gaspal directamente de la Google Play con el enlace de aquí abajo.

Mis Gasolineras España: más de lo mismo pero del todo confiable

Uno de los problemas al buscar apps que nos permitan encontrar gasolineras en España, es que muchas de ellas no inspiran nada de confianza. Mis Gasolineras España es todo lo contrario, pues, aunque no ofrece nada diferente a las otras apps (salvo tal vez un sistema de lista de gasolineras más organizado), se mantiene como una app muy estable.

En cualquier caso, esta app sigue siendo tan buena opción como cualquiera de las anteriores. Descárgala mediante este enlace que te dejamos aquí, y forma tu propia opinión sobre la misma.

Ahora que conoces todas las apps y plataformas para encontrar gasolineras económicas en España, vuélvete con ellas muy frugal y ahórrate unos cuantos euros al mes en combustible.