El evento Google I/O 2021 nos dejó varias novedades interesantes, más allá de los anuncios de Android 12 y su beta. Una de las más importantes para la comunidad de desarrolladores de Android fue el anuncio de la versión 2.2 de Flutter, el SDK de Google de código abierto que permite crear interfaces de aplicaciones para móviles y web. Según estadísticas de SlashData compartidas por Google, Flutter es ahora mismo el marco de desarrollo multiplataforma más popular que existe, con una cuota de mercado del 45%.

Y parece que ahora más desarrolladores lo eligen ya que, desde inicios de 2020 a principios de 2021, el uso de Flutter ha crecido un 47%. Además, se estima que más del 12% de las apps de Google Play Store están programadas con Flutter. ¿Te parece poco? Ten en cuenta que en la tienda de Google hay muchísimas aplicaciones: 12% representa unas 200000 mil aplicaciones. ¿Tú también usas Flutter para tus apps? Entonces acompáñanos a conocer las novedades que recibe con la versión 2.2.

Todas las novedades de Flutter 2.2

Una de las mejores novedades que llegó a Flutter en su versión 2.0 fue Null Safety, una característica que permite a los desarrolladores indicar si una variable o valor puede ser nulo directamente desde el código. Pese a lo útil que es, esta característica no venía activada por defecto. Pues bien, eso ha cambiado en Flutter 2.2: la seguridad contra nulos está ahora activada de forma predeterminada en los nuevos proyectos.

De igual manera, en Flutter 2.2 se han introducido cambios para mejorar su rendimiento. Cuando se construye una app para la web, ahora se pueden almacenar en caché recursos en segundo plano utilizando service workers. En Android, puedes utilizar componentes diferidos, lo que te permite descargar los componentes de Flutter en tiempo de ejecución según sea necesario y reducir el tamaño de la aplicación. Y para iOS, puedes precompilar shaders para que las animaciones sean más suaves cuando se ejecuten por primera vez.

Asimismo, se añadieron nuevas herramientas en la suite DevTools que permiten analizar el uso de la memoria en la aplicación y encontrar áreas problemáticas. También se ha trabajado más en hacer que las aplicaciones web sean más accesibles y en el SDK de Flutter Ads, que se ha actualizado con Null safety incorporado y banners publicitarios adaptativos. Por último, hay un nuevo plugin de pago que permite a los desarrolladores procesar pagos para productos físicos en iOS y Android.

Dart también se actualiza y Flutter llega a otras plataformas

Junto con Flutter, se ha actualizado su lenguaje subyacente, Dart, a la versión 2.13. ¿Qué incluye de nuevo? Soporte para arrays, structs empaquetados, alias de tipo y GitHub Actions. Además, ahora Dart tiene una imagen oficial de Docker para la construcción y ejecución automatizada.

Pero hasta aquí no llegan las novedades. Google también anunció que Flutter está llegando a Tizen, el sistema operativo basado en Linux que usa principalmente Samsung para sus Smart TV y smartwatches. Hasta ahora, para crear apps para Tizen se podía usar JavaScript, C++ o C#. Ahora, Samsung está trabajando duro en la creación de una extensión para el SDK de Flutter que permita a los desarrolladores crear aplicaciones para Tizen.

Igualmente, se anunció la llegada de Flutter a UWP (Universal Windows Platform), que es la plataforma con la que se desarrollaran varias aplicaciones modernas de Windows 10 que conocemos. La compatibilidad con UWP ofrece la posibilidad de desarrollar aplicaciones de aspecto más nativo para Windows. Al igual que Flutter para Tizen, esta nueva versión de Flutter está en fase alfa, por lo que aún no está del todo lista.

