Si te gustan los filtros que causan sensación dentro de Instagram, como por ejemplo el que te permite descubrir qué personaje de Marvel eres, pues has llegado al lugar indicado. Aquí te vamos a mostrar los filtros del coronavirus que están arrasando dentro de Instagram.

A diferencia del resto de filtros que puedes encontrar dentro de la red social, como así también todos aquellos que te hemos mostrado en nuestro sitio, estos solo hacen referencia al virus que está aterrorizando al mundo.

Vale aclarar que todos estos filtros tienen como fin hacerte pasar un momento divertido, pues no tienen ningún sustento científico, solo se deben utilizar para jugar alguna que otra broma, o bien para divertirse dentro Instagram.

Estos son los 5 filtros del coronavirus en Instagram que no te debes perder

Antes de que te mostremos los filtros del coronavirus que puedes encontrar dentro de Instagram, es necesario mostrarte cómo hallarlos. Sigue estos pasos y luego ingresa en cada una de las cuentas de los creadores de los filtros para poder utilizarlos:

Lo primero que tienes que hacer es ingresar a la cuenta del usuario que creó el filtro en cuestión.

en cuestión. Una vez dentro de la cuenta, tendrás que pinchar en el icono de Máscaras/Filtros .

. Desplázate por el menú hasta encontrar el filtro deseado y pincha sobre el mismo.

Por último, pincha en Probar (también puede aparecer en inglés como Try It) y listo.

En caso de que no te aparezcan los mismos filtros que te mostramos en el compilado de este artículo, te recomendamos seguir al usuario que creó el filtro que quieres probar en tu cuenta de Instagram. A veces, no en todas las ocasiones, los filtros están ocultos y solo se muestran si se sigue al creador del mismo.

Inféctate de coronavirus con este filtro de Instagram

Infectarse de coronavirus no es algo gracioso ni mucho menos, pero… Si de un filtro de Instagram se trata, la cosa es muy distinta. Si quieres bromear para hacer reír a tus seguidores dentro de la red social, este filtro te permitirá infectarte de coronavirus en muy pocos segundos.

Encuentra este filtro dentro de la cuenta de Instagram del usuario tommaso_hihello. Para poder descargarlo solo tienes que pinchar sobre el icono de Máscaras/Filtros dentro de esa misma cuenta.

Prueba esta mascara de gas contra el coronavirus en Instagram

Protégete del coronavirus con este divertido filtro de Instagram. El mismo te permite ponerte una máscara de gas en 3D que se quedará en tu cabeza mientras la mueves, grabas un vídeo o bien te tomas una foto para tu historia dentro de la red social.

Encontrar este filtro dentro de Instagram es realmente muy simple, lo único que tienes que hacer es ingresar en la cuenta de omar_chirico y luego pinchar sobre el icono de Máscaras/Filtros.

Conviértete en coronavirus con este filtro

¿Quieres divertirte usando uno de los filtros más graciosos de coronavirus que hay en Instagram en estos momentos? Pues que no se diga más. Este filtro te permite convertirte en coronavirus en un par de segundos.

Para poder hallar el filtro, tendrás que ingresar en la cuenta del usuario gianpiero_pernisco y luego pinchar sobre el icono de Máscaras/Filtros para poder descargar el efecto en cuestión.

Ponte una mascarilla con este filtro del coronavirus

Este es un filtro que se puso de moda apenas se dio a conocer el coronavirus. Miles de personas empezaron a utilizar este filtro en Instagram para concientizar a otros a que compren mascarillas y eviten contagiarse al momento de estar en público. De igual forma, puedes usar este filtro a modo de diversión sin ningún tipo de problema.

Para poder encontrar este filtro, lo único que tienes que hacer es ingresar a la siguiente cuenta del usuario de Instagram nastinacandy y luego pinchar sobre el icono de Máscaras/Filtros. Allí podrás encontrar el filtro para luego probarlo con la cámara frontal o trasera de tu dispositivo.

Este filtro te dice si estás infectado de coronavirus

Si lo que quieres es un filtro que te diga en pocos segundos si estás o no infectado de coronavirus, a modo de chiste claro está, este filtro funciona más que bien. Una vez descargado, el filtro detectará tu rostro y escaneará el mismo para decirte si has sido infectado o no.

Para poder utilizar este filtro, lo único que tienes que hacer es ingresar a la cuenta del usuario rikibarker. Desde allí podrás hallar el filtro en cuestión.

¿Problemas con los filtros del coronavirus en Instagram?

Si tienes problemas al momento de encontrar algunos de los filtros que te mostramos anteriormente, te recomendamos volver a chequear el tutorial en el que te explicamos cómo hallarlos.

Sin mucho más que añadir, estos filtros funcionan de la misma forma que el resto de los filtros que se pueden encontrar en Instagram, como por ejemplo el filtro que te permite saber qué Pokémon eres. Si tienes algún problema utilizando algunos de los efectos que te mostramos a continuación, te recomendamos actualizar la app de Instagram, o bien reiniciar el móvil.

En caso de que el filtro no se muestre, se trabe o bien la aplicación se cierre de forma repentina, te recomendamos desinstalar y volver a descargar Instagram. Por otra parte, algunos móviles podrían no llegar a soportar ciertos filtros, en esos casos no hay solución, pues el móvil necesita contar con ciertas características para poder ejecutar los filtros en la pantalla.