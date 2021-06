¿Quieres hacer vídeos divertidos con tu mascota que se vuelvan virales en TikTok? Entonces hoy es tu día de suerte. Aquí vas a ver cómo usar el mejor efecto de TikTok para saber qué piensa tu perro. El filtro en cuestión es “Pet Thought Bubble”.

Al igual que el efecto Foto dinámica de TikTok, este filtro ya es tendencia en la app. Además, usarlo es muy fácil, ¡así que no te lo pierdas!

Cómo buscar y encontrar el filtro de TikTok que te muestra qué piensa tu perro

Antes de nada, te adelantamos que el efecto “Pet Thought Bubble” funciona tanto en mascotas, como en humanos. Es por eso que con este filtro también vas a poder descubrir qué piensan tus amigos y familiares.

Otra clave del efecto es que es bastante nuevo. Por ello, actualiza la app para encontrar el filtro sin líos. Recuerda que no vas a poder ver los efectos que se acaban de añadir a esta red social si no descargas la última versión de TikTok. En caso de que aún no sepas hacerlo, entra en este artículo y descubre cómo actualizar apps de forma manual en Google Play.

Por otra parte, este efecto no genera de forma automática los pensamientos de tu perro. En cambio, tú mismo debes copiar el texto que va a mostrar el filtro.

Sigue los pasos que vas a ver a continuación para encontrar el efecto “Pet Thought Bubble” en la app:

Entra en TikTok desde tu móvil Android y pulsa el ícono de la lupa, es decir, el botón “Tendencias” .

. Pincha sobre el recuadro “Buscar” .

. Copia las palabras “Pet Thought Bubble ” en el cuadro de búsqueda.

” en el cuadro de búsqueda. Ahora, en el apartado “Efectos”, abre el filtro “ Pet Thought Bubble” .

“ . Luego pulsa el ícono de la cámara de color rojo .

. ¡Y listo! Ya vas a poder grabar tiktoks con este efecto.

Cómo usar el filtro Pet Thought Bubble de TikTok para saber qué piensa tu perro

¿Hiciste lo que te acabamos de comentar? Genial, lo único que debes hacer ahora es esto:

Selecciona el filtro “Pet Thought Bubble” en la pestaña “Efectos”.

“Pet Thought Bubble” en la pestaña “Efectos”. Después de esto, van a aparecer 2 botones en la parte izquierda de tu pantalla.

en la parte izquierda de tu pantalla. El botón con una mano te dice los pensamientos de los humanos. En cambio, el botón con la imagen de la pata de una mascota te muestra qué está pensando tu perro.

de una mascota te muestra qué está pensando tu perro. Toca el ícono de la pata y copia los pensamientos de tu mascota .

. Ahora enfoca a tu perro con la cámara de tu móvil.

con la cámara de tu móvil. Luego pincha el botón rojo para empezar a grabar el tiktok.

para empezar a grabar el tiktok. En ese momento, vas a ver una burbuja sobre tu perro que te va a mostrar el texto que copiaste con anterioridad (o sea, lo que piensa tu mascota).

que te va a mostrar el texto que copiaste con anterioridad (o sea, lo que piensa tu mascota). Cuando el vídeo esté listo, solo falta que toques el ícono de la palomita de color rojo .

. Aquí pincha la opción “Siguiente” .

. En este menú presiona el botón “Publicar” para subir el vídeo a tu perfil de TikTok.

¡Y listo, así se usa el efecto que te ayuda a saber qué piensa tu perro!

También puedes gastarle una broma a tus amigos con este filtro. Para ello, pincha el botón con el ícono de la mano y copia los supuestos pensamientos de tus colegas. Este es un troleo que se ha vuelto viral en la app y que te va a gustar si ya hiciste la broma de la videollamada falsa en TikTok.