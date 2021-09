Si entraste a WhatsApp y viste el siguiente mensaje: “Fallo al actualizar los ajustes de privacidad, vuelve a intentarlo más tarde”, te recomendamos que no te asustes, pues es un error que está teniendo todo el mundo.

¿Por qué WhatsApp dice que ocurrió un fallo al actualizar los ajustes de privacidad?

Según lo que hemos podido averiguar, este error está relacionado con la conexión entre la aplicación y los servidores de WhatsApp. En otras palabras, la app no logra verificar los ajustes de privacidad de los usuarios de forma correcta.

Al no poder contactar con los servidores de la aplicación de mensajería, estos ajustes no pueden ser validados, ¿qué significa esto? Que cualquier cambio que se realice en dichos ajustes no se guardará en los servidores de WhatsApp

¿Se puede solucionar el fallo de los ajustes de privacidad de WhatsApp?

A pesar de que otros fallos de WhatsApp tienen solución, como por ejemplo el problema que hace que la cámara se vea con zoom, el fallo que está relacionado con los ajustes de privacidad no tiene arreglo (de momento).

Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Esperar, pues WhatsApp es quien debe solucionar este error que está afectando a todas las versiones de la app de mensajería más utilizada en el mundo.

¿Los ajustes de privacidad de WhatsApp pueden cambiarse de forma automática?

No, tranquilo que los ajustes que tenías antes de que aparezca este fallo no fueron modificados. Este pequeño problema hace que no se pueda realizar ningún tipo de cambio, por lo que seguirás manteniendo la misma configuración que tenías.

Sin mucho más que añadir al respecto, si este error hace que no aparezcan tus contactos en WhatsApp, deberás llevar a cabo esta solución. Eso sí, te recomendamos no desinstalar la app de mensajería, pues esto podría llegar a agravar la situación actual.