A estas alturas del partido, si los buscadores no tienen IA, se quedarán en el olvido. Eso bien lo sabe Baidu, el navegador más popular en China, que ahora ha decidido lanzar a ERNIE Bot, su propio sistema de inteligencia artificial con el cual sus usuarios pueden chatear y obtener información.

Siguiendo los pasos de ChatGPT, Google Bard y Bing Chat, ERNIE Bot se ha entrenado con una amplia base de datos, para así responder las preguntas de su usuario de manera eficaz desde su chat box. Aunque no es solo eso. Baidu ha decidido ir un poco más allá, dándole ciertos atributos que no se han visto en ChatGPT y el resto de la competencia, tal como ahora lo plantea ERNIE Bot.

Exciting News! 🎉ERNIE Bot (文心一言), our new-gen generative AI product and large language model, is now fully open to the general public. Download ERNIE Bot from app stores or try it out on our official website: https://t.co/nmkROt9AjY. #ERNIEBot #LLM

— Baidu Inc. (@Baidu_Inc) August 30, 2023