TikTok quiere ser más que tan solo una app de vídeos, pues ha organizado un evento llamado “Festival Suena” en donde participarán más de 50 artistas latinoamericanos.

Si te interesa saber cómo ver este festival desde tu dispositivo móvil, queremos decirte que has llegado a lugar indicado. Aquí no solo te explicaremos dónde podrás verlo, sino que además te mostraremos cuáles son los artistas que participarán de este evento único.

¿Cómo y por dónde se puede ver el Festival Suena en TikTok?

A diferencia de lo que muchos piensan, el primer festival que se realizará en TikTok no se podrá ver en la cuenta oficial de la plataforma, pues el mismo se llevará a cabo en cada una de las cuentas que poseen los artistas que participarán del evento.

Si te interesa saber dónde verlos, te recomendamos seguir el tutorial que te dejamos al final de este párrafo. En el mismo te explicamos cómo buscar la cuenta de tu artista preferido dentro de TikTok, acción que tendrás que llevar a cabo con cada artista para poder ver el festival en vivo.

Abre la app de TikTok .

. Pincha sobre la pequeña lupa de búsqueda que dice “Tendencias”.

de búsqueda que dice “Tendencias”. Pulsa en el cuadro de búsqueda que se ubica en la parte superior de la pantalla.

Escribe el nombre del artista que quieres ver en el Festival Suena en TikTok.

que quieres ver en el Festival Suena en TikTok. Una vez realizada la búsqueda, pincha sobre el artista .

. Cuando el mismo comience la transmisión (en el horario indicado), podrás pinchar sobre su foto de perfil para ver el directo desde tu móvil.

En caso de que no tengas la app instalada, podrás usar TikTok sin descargar la aplicación. Eso sí, puede que allí experimentes alguno que otro problema al momento de visualizar los directos que llevarán a cabo los artistas.

¿Qué artistas estarán en el Festival Suena en TikTok?

TikTok no anda con pequeñeces en lo que a eventos respecta, pues ha convocado a más de 50 artistas para realizar el respectivo festival en streaming. Si te interesa saber cuáles son los artistas que dirán “presente” en el evento, te recomendamos que sigas leyendo, pues aquí te los vamos a mencionar a todos.

Artistas confirmados para el Festival Suena en TikTok el viernes 11 de junio

Valeria Sandoval.

Kristal.

Aria Vega.

Jodosky.

Noreh.

Nicole Favre.

AIRBAG.

Las Villa.

Tainy + Neon 16.

Kali Uchis.

TINI.

Daddy Yankee.

Mau y Ricky.

Lunay.

Danny Ocean.

Manuel Turizo.

Cali y el Dandee.

Silvestre Dangond.

Chocquibtown.

Joey Montana.

Justin Quiles.

Artistas confirmados para el Festival Suena en TikTok el sábado 12 de junio

Kepá.

MUÑEKI77A.

Nella.

Banda MS.

Banda El Recodo.

Joss Favela.

Cuarto Voltaje.

Ramón Vega.

Carolina Ross.

Major Lazer.

Mario Bautista.

Abraham Mateo.

Saak.

Dylan Fuentes.

Guaynaa.

Feid.

Gera MX + Christian Nadal.

Charels Ans.

Khea.

LIT Killah.

Kevvo.

Manuel Medrano.

Artistas confirmados para el Festival Suena en TikTok el domingo 13 de junio

Valentina Batta.

Alan Navarro.

Samantha Sánchez.

Reggi El Auténtico.

Tiago PZK.

LÚA.

Seven Kayne.

Thalia.

Carlos Vives.

Leonel Garcia.

Llane + Eliane Gallero.

Maria Becerra.

Mike Bahía + Eliane Gallero.

Jafú.

Danna Paola.

Sebastián Yatra.

Morat.

Río Roma.

Ed Maverick.

RENEE.

BRUSES.

Cabe mencionar que este festival puede verse desde cualquier país. Si bien la mayoría (por no decir todos) son artistas latinoamericanos, TikTok aclaró que no hace falta residir en América para poder ver los distintos directos que realizarán los artistas, pues los streams no serán bloqueados de forma regional.

Sin mucho más que añadir, te recomendamos descargar la última versión de TikTok para evitar sufrir problemas al momento de mirar el primer festival de la plataforma. Si no sabes cómo hacerlo, pinchando aquí podrás descubrir cómo actualizar apps de forma manual desde Google Play Store.