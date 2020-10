Una de las particularidades de Android Go, la versión descafeinada de Android para móviles de gama baja, es su ecosistema de aplicaciones. La firma americana con sede en Mountain View ha lanzado muchas apps como Gmail Go, versiones más ligeras que ofrecen un rendimiento superior (perfectas para los móviles más lentos).

El problema es que Gmail Go solo estaba disponible en determinadas regiones. Pero traemos buenas noticias: Google acaba de lanzar Gmail Go en su tienda de aplicaciones, para que cualquier usuario pueda probar este mail tan ligero.

¿Vale la pena instalar Gmail Go?

El objetivo de aplicaciones como Gmail Go es muy simple: ofrecer una app funcional pero que requiera muy pocos recursos. Y ese es el gran exponente de la versión ligera de Gmail.

Más que nada, porque esta aplicación de gestión de correos electrónicos cuenta con unos tiempos de espera notablemente inferiores. Y puedes estar tranquilo, ya que la experiencia al enviar o recibir correos electrónicos es exactamente la misma.

Donde sí encontrarás diferencias entre Gmail y Gmail Go es principalmente a nivel visual, ya que la interfaz de la versión más ligera no tiene sombras al eliminar determinados elementos que podrían aumentar los tiempos de carga.

La otra gran diferencia es que el botón de Google Meet desaparece de la parte inferior. Un elemento menor y que muy probablemente no hayas utilizado nunca, así que no lo echarás de menos. Y siempre puedes usar la aplicación oficial de Meet para hacer videollamadas.

Cómo instalar Gmail Go en tu teléfono

El proceso para poder instalar Gmail Go en tu dispositivo es realmente sencillo. Principalmente deberías ir a la tienda de aplicaciones de Google y descargar la aplicación. Tranquilo, que para ponerte las cosas más fáciles te dejamos aquí el enlace de descarga.

Si al acceder a Google Play para descargar esta app te da error indicando que “Tu dispositivo no es compatible con esta versión”, no te preocupes, que siempre puedes descargar el APK de Gmail Go para instalarlo de forma manual en tu dispositivo. Te dejamos el enlace a APKMirror, uno de los grandes referentes del sector para que tengas una descarga segura y libre de virus.