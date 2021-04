Si constantemente te quedas sin almacenamiento disponible en tu móvil quizás optar por un servicio en la nube sea la solución que necesitas. Degoo es una opción poco conocida pero bastante interesante. Esta app se integra muy bien con Android y te ofrece ventajas de las que hablaremos a continuación.

¿Qué beneficios tiene Degoo?

Su sencillez la caracteriza. Desde el momento en que instalas la app puedes compartir con tu móvil el contenido que tienes almacenado en la plataforma. Tiene una función para ver el almacenamiento del dispositivo en el que usas Degoo, ofreciéndote la posibilidad de liberar espacio y hacer copias del contenido multimedia directamente a la nube.

La interfaz no es nada complicada, tiene un menú lateral en el que puedes cambiar de una función a otra y tiene una barra inferior en la que se encuentran las funciones más importantes y utilizadas de la app. La disposición de las pestañas de Degoo permite que se comprenda rápido cómo usar esta aplicación.

Además, al registrarte en la plataforma consigues 100 GB almacenamiento gratis. Esto es un motivo fuerte para que te decidas por esta aplicación y no por otras como Dropbox o Drive, si aún no sabes cuál servicio usar, mira esta comparación entre la nube de Google, la de Microsoft y Dropbox. Igualmente, los fallos en Degoo no son algo común y se sabe poco de pérdida de archivos o cierres inesperados.

¿Cómo es la interfaz de Degoo?

Subir archivos a Degoo no es nada complicado, solo con marcar un botón que aparece en todas las ventanas comienza el proceso para subir archivos a la nube. Otra cosa interesante de esta app es que te permite crear una carpeta, ponerle contraseña y de esta forma tener mayor seguridad en ella. Así solo el que tenga la clave podrá acceder a los archivos en esa carpeta. También tienes la posibilidad de configurar múltiples funciones y evitar que se ejecuten acciones de forma automática.

¿Con qué dispositivos es compatible Degoo?

Degoo permite que la uses en diferentes terminales, funciona perfectamente en un móvil de gama baja con 2 GB de RAM. Su uso es fluido mientras se hacen copias de archivos. Claro, esto va a depender de la calidad de tu conexión a Internet. Esta aplicación es muy estable y su consumo de recursos es baja, por lo que su uso casi no afecta la autonomía del móvil.

Degoo es ideal tanto por las posibilidades que te ofrece como por su buen rendimiento, cosas que hacen que valga la pena probar la app. Además de la cantidad de almacenamiento gratuito que te brinda en comparación con otras apps de almacenamiento en la nube.