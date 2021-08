En Google Play Store te puedes encontrar de todo, incluso apps para jugar a juegos de toda la vida en tu móvil. Hay quienes prefieren hacer sudokus o resolver todo tipo de puzzles y rompecabezas, pero esta vez te traemos una lista de lo más completa de apps para hacer crucigramas gratis en español.

Encuentra aquí la app que necesitar para pasar el tiempo divirtiéndote como siempre lo has hecho. ¡Ya no te hace falta tener que llevar boli y un cuaderno de crucigramas a todas partes!

Juego de hacer crucigramas CodyCross

Lo más increíble y llamativo de esta app es, evidentemente, el diseño. Está pensado para brindar una experiencia única de relax y comodidad, mucho más allá del hecho de resolver crucigramas y jugar con las palabras.

Según vayas avanzando niveles, irás conociendo nuevos paisajes y personajes. Además, el sistema de power-ups y recompensas del juego te motiva aún más a pasar el rato en la app.

Tiene varios niveles de dificultad para ajustar las palabras a diferentes niveles de conocimiento. ¡Pon a prueba tu vocabulario mientras te deleitas con las ilustraciones de este juego!

Crucigrama en español

Gracias a su interfaz optimizada para móvil y tablet, el tamaño del panel se ajusta automáticamente a la pantalla de tu dispositivo. ¡Y aún puedes seguir personalizando la cuadrícula hasta un tamaño de 25×25!

Tiene 3 niveles de dificultad y posibilidades infinitas para poner a prueba tu conocimiento en vocabulario.

Además, lo mejor es que no tiene anuncios ni microtransacciones, por lo que es una app totalmente gratuita que podrás disfrutar sin tener que andar cerrando anuncios. ¿De cuántos juegos se puede decir eso hoy en día?

Crucigramas en español + Juego de vocabulario

En esta app encontrarás una gran cantidad de crucigramas, o “juegos de definiciones”, como aparecen nombradas.

Lo más curioso de este juego es que te permite introducir las palabras de dos formas: escribiendo tú mismo con el teclado o arrastrándolas desde un panel tipo anagrama donde tienes todas las letras necesarias en cada caso.

Además de crucigramas, también tiene un juego que consiste en elegir correctamente los sinónimos (¡o antónimos!) de una palabra. ¡Así vas a ampliar muchísimo tu vocabulario!

Palabras Conectadas

Se trata de la app para resolver crucigramas gratis más popular de Google Play Store, con más de un millón de descargas.

Esta app tiene un montón de juegos de conectar letras y formar palabras, entre los que encontrarás una gran selección de crucigramas en diferentes modos de juego. Además, puedes participar en desafíos diarios a lo largo de sus más de 6200 niveles.

Entre la opción de jugar sin conexión a Internet, su bonito diseño de interfaz y todas estas formas de jugar, es normal que tenga tanto éxito. ¿A qué esperas para probar?

Palabras Cruz: CrossWords

En los más de 1000 niveles jugables de esta app de crucigramas gratuitos para Android encontrarás todo tipo de palabras cruzadas de diferentes dificultades.

Cada día que entres a jugar ganarás monedas como recompensa, con las que podrás comprar pistas en los niveles más difíciles o temas personalizables. ¡Te sorprenderán los tableros tan bonitos que hay disponibles!

Además, la app también incluye otro juegos de palabras más sencillitos para jugar con niños, por ejemplo. Puedes unir palabras con su imagen, elegir la ortografía correcta de varias palabras…

Crucigramas en español

Este juego, con su diseño tan sencillo y sus más de 100 niveles, es de lo más entretenido. ¡Es incluso útil para aprender palabras nuevas!

Con las monedas del juego puedes comprar pistas si te quedas atascado en algún nivel y comprar niveles exclusivos. Si te conectas todos los días, recibirás monedas como recompensa y podrás desbloquearlo todo.

Lo único no tan bueno de esta app es que solo funciona si estás conectado a Internet. Esto puede ser un tanto molesto, ya que cuando más apetece jugar a estas cosas es cuando no tienes Internet para entretenerte. ¡Pero eso no quita que sea una gran app!

Crucigrama gratis en español

Otro juego de lo más fácil y educativo. Gracias a su interfaz, es muy sencillo de manejar. Podrás aprender palabras nuevas y poner tu vocabulario a prueba mientras te diviertes.

Lo más curioso de esta app es que puedes elegir la fuente de los textos y los colores del fondo. ¡Ninguna otra ofrece esta opción! Y no es por simple estética, sino que está pensado para facilitar la lectura a personas con dificultades de visión, por ejemplo.

Además, puedes jugar incluso sin conexión a Internet, y tiene un bonito panel de logros para presumir todos los niveles que has completado.

Por supuesto, tienes muchos otros juegos parecidos en la Play Store, pero queríamos hacer una selección de los mejores. Por ejemplo, tienes el Mezcladitos 2, muchísimas sopas de letras e incluso juegos de acertijos de palabras. ¡Las posibilidades son infinitas!

Y si hay algún nivel que se te resista, ¡no te frustres! Existen apps para echarte un cable pensando en posibles palabras para pasar los niveles más fáciles.

Pero, desde luego, lo mejor es jugar simplemente para pasar un buen rato. ¿Cuál de estos crucigramas gratis vas a probar?