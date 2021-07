Con tantas buenas plataformas de streaming que existen hoy en día, es normal que la gente comparta cuentas para no gastar mucho dinero en este entretenimiento. Lastimosamente, algunos servicios como Amazon Prime Video ponen varias limitaciones para evitarlo. Pero también hay otros como Netflix que son más benevolentes en este sentido. ¿Y qué hay de Disney+?

Afortunadamente, Disney+ te permite compartir una cuenta con familiares y amigos, aunque no estén en tu casa. El hogar de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars es una de las plataformas que menos restricciones pone al usuario al momento de iniciar sesión desde diferentes dispositivos y países. Sin embargo, debes tener en cuenta estas tres limitaciones principales:

Perfiles que puedes crear : 7

: 7 Dispositivos en los que se puede usar una cuenta : 10

: 10 Número de reproducciones simultáneas permitidas: 4

Pero hay otras cosas que debes saber con respecto a estos límites para compartir tu cuenta de Disney+ de forma segura. A continuación, te explicamos todo esto con mayor detenimiento.

¿Con cuántas personas puedes compartir tu cuenta de Disney+?

Técnicamente, no es está permitido compartir tu cuenta de Disney+, aunque tampoco es algo ilegal. Un directivo de Disney Streaming Services explicó a The Verge en 2019 que ellos saben que la gente comparte su cuenta y que lo seguirán haciendo sin importar lo que hagan. Así pues, Disney+ insinuó que están dispuestos a tolerar que una cuenta de su servicio se comparta con una cierta cantidad de personas.

Pero, ¿es posible compartir una cuenta de Disney+ con un número ilimitado de personas? No, ya que el mismo directivo también explicó que Disney+ tiene tecnología para detectar comportamientos extraños en una cuenta y aplicar baneos si es necesario. Eso significa que, aunque no te sancionen por compartir tu cuenta, si abusas de la confianza te podrían banear.

El límite de veces que una cuenta de Disney+ se puede compartir no ha sido revelado por la compañía, por lo que no podemos responderte la pregunta del encabezado. No obstante, los siguientes apartados te pueden dar una idea de los límites seguros de Disney+.

¿Cuántos perfiles puedes crear en Disney+?

Hay que tener en cuenta que cada cuenta de Disney+ permitir crear hasta 7 perfiles individuales. En otras palabras, el servicio es muy generoso a la hora de permitir a sus suscriptores compartir con amigos y familiares cercanos.

Sin embargo, si empiezas a compartir la suscripción a Disney+ con más de seis usuarios, no te sorprendas si te suspenden la cuenta. Utiliza el sentido común a la hora de compartir tu cuenta con otros y no tendrás problemas. Compartir tu cuenta con más de 10 personas ya es motivo suficiente para que te baneen.

¿Cuántos dispositivos pueden usar una cuenta de Disney+ simultáneamente?

Otra cosa que debes tener en mente para evitar baneos es el número de dispositivos que pueden reproducir Disney+ desde una misma cuenta. Cada cuenta de Disney+ admite hasta 4 reproducciones desde distintos dispositivos al mismo tiempo. Esto es posible con el plan de 8,99 €/mes. En comparación, para hacer lo mismo con Netflix debes pagar el plan de 15,99 €/mes.

Si una quinta persona intenta reproducir Disney+ con una cuenta que ya tiene cuatro usuarios en simultáneo, no pasará nada: Disney+ le dirá que espere a que se desocupe la cuenta. Sin embargo, si esto sucede con mucha frecuencia, Disney+ podría considerarlo como comportamiento extraño y pondrá la lupa sobre la cuenta. Así que evita alcanzar los límites.

¿Cuántos dispositivos pueden descargar contenidos a la vez en Disney+?

El servicio de Disney te permite descargar series y películas de su catálogo para verlas sin Internet. Pero lo mejor de todo es que Disney+ permite la descarga de contenido hasta de 10 dispositivos a la vez con una sola cuenta. Lo que descargues puede permanecer en tu dispositivo todo el tiempo que quieras, siempre y cuando ingreses en la cuenta al menos una vez cada 30 días.

¿Cómo expulsar a un intruso de tu cuenta de Disney+?

Si sospechas que alguien está accediendo a tu cuenta de Disney+ sin tu permiso, sólo hay unas cuantas cosas bastante básicas que puedes hacer. Una de ellas es cambiar la contraseña de tu cuenta y, luego, informar a las personas a las que permites utilizar tu cuenta sobre la nueva contraseña.

La otra cosa que puedes hacer es cancelar la suscripción y crear una nueva cuenta. Y es que, de momento, Disney+ no permite ver la lista de dispositivos que usan la cuenta y mucho menos expulsarlos pulsando un solo botón.

En fin, en líneas generales, eso es todo lo que debes saber para compartir tu cuenta de Disney+ de forma segura y sin riesgos. Ahora que ya estás listo para disfrutar este servicio al máximo, no te pierdas nuestra recomendación de las 10 mejores películas originales de Disney+ que debes ver.