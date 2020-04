Siguiendo la tenencia marcada por varias empresas desde el inicio de la pandemia, HBO ha decidido poner a disposición de su público horas y horas de entretenimiento totalmente gratis; entre series, películas y documentales. En total, serían 500 horas de contenido multimedia que sin dudas podrían ayudarte a matar el aburrimiento o mejor aún, mantener entretenidos a tus hijos.

Lamentablemente, esta opción está disponible solo para Estados Unidos. Sin embargo, la tecnología es un mundo de posibilidades, razón por la cual podrás disfrutar de estas series y películas estando en España o cualquier otra parte del mundo gracias a una VPN. Si no sabes qué es una VPN ni muchos menos cómo utilizarla, no te preocupes, aquí te explicamos cómo lograrlo.

Cómo disfrutar del nuevo contenido gratis de HBO en cualquier parte del mundo

Además de lo que te comentamos anteriormente, debes saber que puedes acceder a dicho contenido a través de las aplicaciones de HBO para Android; HBO Go y HBO Now. Por otro lado, si estabas esperando encontrar series muy recientes y populares como Juego de Tronos o Westworld, este no será el caso. Pero descuida, aún así HBO incluye títulos que seguramente recordarás con nostalgia como True Blood, Silicon Valley o Los Sopranos.

Una VPN es un red virtual privada (Virtual Private Net) capaz de “enmascarar” la dirección IP de tu ordenador para que sea casi imposible de rastrear. Eso no es todo, las VPN son capaces de ofrecerte una conexión más segura y encriptada, aunque también depende del proveedor.

Una de las características más destacadas de las conexiones VPN es que pueden hacer ver que estás conectado desde otra ubicación, siendo en este caso EEUU, lo que explica por qué necesitas de una para disfrutar del contenido gratis de HBO.

Descarga Turbo VPN gratis en tu móvil para disfrutar de todo el contenido de HBO

En Google Play podrás encontrar cientos de VPN gratis, pero no te confíes, a veces lo gratis puede costarte tu información personal, por eso queremos recomendarte una de las mejores y más fiables; Turbo VPN.

En otra entrada ya te explicamos cómo puedes instalar Turbo VPN en tu móvil y ordenador y también aclaramos por qué es la mejor opción gratis. Entre sus características más destacadas están, obviamente, obtener acceso a toda clase de contenido disponible en todo el mundo, sin restricciones de servidor. También mejora la seguridad, mantiene tu ubicación en secreto al navegar por la web, podrás navegar ilimitadamente y también es una de las más estables. Para descargarla, solo debes dar clic en el siguiente botón:

Si luego de probar Turbo VPN esta no termina de convencerte, quizás encuentres otra que te guste entre estas opciones. Además, si tienes una Android TV en casa, debes saber que también puedes utilizar una VPN para acceder al contenido de HBO gratis desde ella. Solo debes seguir los pasos que explicamos en este tutorial.

Descarga HBO Go en tu móvil

Si aún no tienes HBO Go en tu móvil, ¿a qué estás esperando? Sigue el botón de descarga para instalar esta aplicación en tu móvil y encontrar un montón de series, películas y documentales interesantes. Sin embargo, debemos aclararte que, antes de descargar esta aplicación debes descargar, instalar y activar la VPN.

Por supuesto, no podríamos finalizar sin contarte cuáles son las series, películas y documentales que vas a encontrar. Ya lo habíamos hecho, pero te lo recordamos.

Series gratis en HBO Go

Ballers.

Barry.

Silicon Valley .

. Six Feet Under.

Los Soprano .

. Succession.

True Blood .

. Veep.

The Wire.

Películas gratis en HBO Go

Arthur.

Arthur 2: On the Rocks.

Blinded By the Light.

The Bridges of Madison County.

Crazy, Stupid, Love .

. Empire of the Sun.

Forget Paris.

Happy Feet Two .

. Isn’t It Romantic?

The Lego Movie 2: The Second Part.

Midnight Special.

My Dog Skip .

. Nancy Drew And The Hidden Staircase.

Pan.

Pokémon Detective Pikachu .

. Red Riding Hood.

Smallfoot.

Storks.

Sucker Punch .

. Unknown.

Documentales gratis en HBO Go

The Apollo.

The Case Against Adnan Syed.

Elvis Presley: The Searcher .

. I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter.

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley.

Jane Fonda in Five Acts.

McMillion$ .

. True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality.

United Skates.

We Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical Fest.

¿Ya has visto alguna de estas series o películas? ¿Cuál de todas le recomendarías al resto de los lectores? Nos gustaría conocer tu opinión.