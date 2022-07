El mundo de las redes sociales continúa evolucionando cada vez más y ya hoy en día contamos con muchísimas plataformas que cubren la mayoría de nuestras necesidades de comunicación. Una de las más famosas es TikTok. La popular aplicación es más que solo vídeos, ya que también cuenta con un servicio de mensajería entre sus usuarios y a pesar de que no es tan avanzada, es igualmente útil.

¿Acaso TikTok cuenta con la opción de visto en su mensajería?

Muchas apps de mensajería como WhatsApp, Telegram e Instagram te permiten saber si tu mensaje llegó a su destinatario, e incluso te dan una opción para saber si la otra persona leyó tu mensaje o no. A pesar de que TikTok es igual de usada que las aplicaciones anteriores, esta aún no cuenta con una opción que nos informe si la otra persona leyó nuestro mensaje o no.

Sin embargo, no dejes que esto te desmotive a utilizar el chat de TikTok, ya que esta es la forma más rápida de compartir contenido de la aplicación con gente dentro de TikTok. Esta aplicación crece más cada día y no muestra señales de detenerse pronto, así que es muy probable que, en poco tiempo, la opción del «visto» esté disponible para todos.

¿Por qué TikTok no te dice si la otra persona leyó tu mensaje?

A pesar de que la opción del visto en los textos enviados es una de las herramientas más básicas en las apps de mensajería, es necesario recordar que TikTok no es una app de mensajería en sí y se centra principalmente en los vídeos.

De hecho, últimamente han estado avanzando bastante para mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de ver vídeos, añadiendo opciones como la de vídeos de hasta 10 minutos. Otro gran avance que han tenido recientemente es específicamente para los creadores de contenido y es la opción de saber quién ha visto los videos que has subido.

Lo más probable es que los desarrolladores quieran pulir al máximo esta característica de TikTok y seguramente tienen sus propias razones para no haber añadido la opción del visto a su sistema de mensajería aún. Aunque esto solo hace que se nos cree una duda, ¿algún día TikTok decidirá implementar esta mejora?

¿Hay planes de parte de TikTok para que los usuarios puedan empezar a saber si leyeron sus mensajes?

De momento no se ha hablado nada sobre este tema en específico, pero no toda la esperanza está perdida gracias a los testimonios de un portavoz de TikTok para la plataforma de TechCrunch. En esta entrevista, el personal de la aplicación reveló que siempre se está trabajando con base en las peticiones de los usuarios.

Fue gracias al feedback de los usuarios que TikTok decidió implementar en la aplicación una sección de historial con todos los vídeos que has visto. Así que es lógico pensar que eventualmente TikTok decidirá tomar un paso adelante y agregar la opción del visto en un futuro cercano.