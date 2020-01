Facebook es la red social más importante del mundo en la actualidad, y eso es algo innegable. Usada por millones de usuarios al año, ha permitido interconectar al mundo entero de una manera increíble, y siguen trabajando para que sea aún mejor en los próximos años.

Sin embargo, así como ha crecido y mejorado, también hay algunos aspectos que han vuelto su uso un poco molesto. Ejemplo de ello, son las constantes interrupciones para mostrarnos artículos relacionados, los post sugeridos, o los indeseables anuncios. Todas, son cosas que cosas dinamitan la experiencia de uso de la red social.

No obstante, siempre hay personas que trabajan arduamente por subsanar estos problemas. Es el caso del usuario “Evilwombat”, del popular foro de desarrollo XDA-Developers, quien ha estado trabajando en una versión modificada de Facebook para Android, que está libre de toda la basura posible. Y por supuesto, nosotros hablaremos de ella, te enseñaremos cómo instalarla y disfrutarla.

Facebook LC, el mod soñado por todos los usuarios

Ya dimos un pequeño abreboca, pero vamos a explayarnos un poco. Facebook LC es un APK modificado de la aplicación oficial de Facebook, pensado para ofrecer una experiencia más limpia de esta red social. Con ella, se eliminan muchas cosas que son un poco innecesarias, y que no tienden a gustar demasiado a los usuarios. Algunas de ellas:

Artículos relacionados.

Lo que la gente ha compartido.

La opción de ver “Más vídeos”.

Publicidad de Instagram.

Post sugeridos.

Anuncios publicitarios.

Temas a seguir.

En palabras de su creador, este decide “crear esta APK modificada porque no he podido encontrar nada que se centre en eliminar el desorden y optimizar la interacción entre el usuario y el contenido. Es necesario presentar más contenido orgánico, y menos pago”.

También, comenta que este mod pudo hacerse de fomar más sencilla través de un módulo Xposed, pero la creación de un APK independiente beneficia a usuarios con móviles sin root.

Cómo instalar Facebook LC en tu móvil Android

El proceso de instalación de este APK es realmente sencillo, ya que no necesitas tener rooteado el móvil, ni nada por el estilo. Aquí los pasos:

Desinstala todas las aplicaciones relacionadas con Facebook de tu móvil (no solo la app de Facebook como tal, sino también Messenger en todas sus versiones, Pages Manager, etc.)

de tu móvil (no solo la app de Facebook como tal, sino también Messenger en todas sus versiones, Pages Manager, etc.) Descarga la APK de Facebook LC para Android. Facebook LC v16.2 (para móviles con Android 8 o superior). Facebook LC v15.3 (para móviles desde Android 4.1 hasta Android 7).

de Facebook LC para Android. Activa la instalación desde orígenes desconocidos en tu móvil. Sigue esta guía para lograrlo, aunque algunas capas de personalización de Android (como MIUI) permiten hacerlo fácilmente.

en tu móvil. Sigue esta guía para lograrlo, aunque algunas capas de personalización de Android (como MIUI) permiten hacerlo fácilmente. Con el administrador de archivos, ubica el APK descargado.

descargado. Selecciónalo y ábrelo. Luego instala y espera que finalice el proceso.

y espera que finalice el proceso. Ingresa a la aplicación e inicia sesión en tu cuenta.

¡Listo! Ya puedes disfrutar de “Facebook (with) Less Clutter” (nombre completo de la app).

La experiencia de uso, ¿cómo es Facebook LC?

En Androidphoria no nos gusta recomendar nada sin utilizarlo primero, así que le dimos un par de días de uso a la aplicación, y ya tenemos veredicto. Facebook LC es realmente genial, pues lleva la experiencia de la red social al máximo.

Revisar Facebook sin encontrar ningún tipo de distracción y basura es sencillamente fabuloso. Con ella, te olvidarás de interrupciones y disfrutarás únicamente del contenido que tú hayas elegido ver. Eso, se traduce a ver solamente las publicaciones de tus amigos.

Un detalle a destacar es que no es fácil darse cuenta que estamos ante un mod y no en la app real. Ello demuestra el enorme empeño puesto por el desarrollador para este APK. Al ser una versión mucho más ligera que la original, y no depender de tantas conexiones, la velocidad de la aplicación mejora muchísimo. Así que no es solo la experiencia de navegación.

A nosotros sencillamente nos ha encantado, así que es momento de que tú también le des una probada a esta fantástica aplicación.