¿Cansado de que tus amigos o seguidores te mencionen en otros vídeos de TikTok? No hace falta que desinstales la app, o bien cierres tu cuenta, pues la red social de vídeos añadió una opción con la que podrás evitar que cualquier otra persona te mencione usando tu nombre de usuario.

Copiando la misma función que ofrece Instagram desde hace varios años, TikTok se ha dado cuenta de que a su red social le faltaba una opción más de privacidad. Gracias al pedido de millones de usuarios, cualquier persona puede evitar que lo mencionen dentro de TikTok en un abrir y cerrar de ojos.

¿Cómo evitar que te mencionen en TikTok?

Antes de que te mostremos los pasos que tienes que llevar a cabo, es importante que la app esté actualizada a la última versión. Si no has actualizado TikTok manualmente en tu móvil, podrías no llegar a ver la opción que te permitirá evitar que te mencionen en otros vídeos.

Primero tienes que abrir la aplicación de TikTok que tienes instalada en tu dispositivo móvil.

que tienes instalada en tu dispositivo móvil. Una vez dentro de la red social de vídeos, tendrás que ingresar en tu Perfil (pincha abajo a la derecha de la pantalla).

(pincha abajo a la derecha de la pantalla). Cuando estés en tu perfil de TikTok, deberás presionar sobre las tres pequeñas rayas horizontales que se ubican arriba a la derecha de la pantalla.

Entra en el apartado que dice “Privacidad”.

Pincha sobre la opción que dice “Menciones”, la cual está ubicada dentro de la categoría “Seguridad”.

Y, por último, deberás seleccionar la opción que dice “Nadie”.

Recuerda que puedes volver a activar esta opción cuando lo desees. De igual forma, nosotros te recomendamos elegir la función en la que solo tus amigos pueden mencionarte en otros vídeos, siempre y cuando así lo desees claro está.

Sin nada más que añadir sobre el tema, en caso de que no te aparezca esta opción dentro de la aplicación, deberás descargar TikTok Beta, versión que suele tener las últimas funciones antes de que lleguen a la app “normal”.