La privacidad es cada vez más importante, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de servicios que usamos cada día y que nos espían sin que lo sepamos. Aunque, siempre hay formas de evitar que sigan tus pasos. Incluso puedes enviar archivos de la forma más segura utilizando blockchain.

Por si no conoces este concepto, te recomendamos aprender qué es el blockchain y para qué sirve. Y es que, como habrás podido comprobar, es una de las mejores opciones para mantener tu privacidad.

Y aquí es donde entra BlackHole, un servicio online que nos permite enviar y recibir archivos de forma muy segura. ¿El motivo? Utiliza tecnología blockchain para encriptar el contenido.

Así funciona BlackHole, perfecto para enviar archivos de forma segura

Decir que, este servicio destaca por contar con cifrado AES-256 y segmentación de los archivos, además de poder añadir una contraseña para que el que reciba el archivo enviado tenga que introducir la clave para poder acceder.

Además, al contar con blockchain, mientras estás subiendo el archivo ya puedes compartir el enlace para que el otro usuario inicie la descarga, un gran detalle a tener en cuenta. ¿Lo mejor? Que utilizar este servicio es muy sencillo, ¡y gratis!

Lo primero que deberás hacer, es descargar BlackHole en tu ordenador (es compatible con Windows y Mac) o directamente acceder a la página web del servicio y hacerlo directamente ahí. Como te hemos dicho, el servicio es gratis, pero hay dos detalles a tener en cuenta.

Para empezar, BlackHole cuenta con una versión gratuita y que está limitada a archivos de un máximo de 512 MB cada uno (sin límite de velocidad ni de espacio). Pero, por si no fuera suficiente, en un futuro añadirán una opción Plus que te permitirá enviar archivos de hasta 8 GB sin problema. Aunque de momento no sabemos ni el precio de esta versión vitaminada de BlackHole.

Siguiendo con las bondades de este servicio que no duda a la hora de utilizar blockchain para enviar archivos de la forma más segura, decir que su mecanismo de uso es tan sencillo como arrastrar los archivos en la página principal, y verás que se inicia el proceso de subida del archivo para que puedas enviarlo a tus amigos.

Como habrás podido comprobar, BlackHole es el mejor programa para enviar todo tipo de archivos de forma segura, por lo que no dejes la oportunidad de probar este potente servicio.