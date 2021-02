Con el paso de los años, Instagram ha ido incluyendo nuevas funciones. La mayoría de estas son bastante interesantes. Sin embargo, hay una opción que muchos siguen echando en falta… poder descargar fotos, vídeos y stories de otras cuentas o incluso de sus propias cuentas.

Y aunque parece que Instagram no tiene pensado incluir esta opción, existen varias aplicaciones de terceros capaces de hacerlo. En esta ocasión hablaremos de Qoob Stories, una aplicación para ordenadores Windows, Mac y Linux, con muchas funciones interesantes que puedes aprovechar gratis.

¿Cómo descargar fotos y vídeos de Instagram con Qoob Stories?

Para descargar fotos y vídeos no necesitas iniciar sesión. Sin embargo, si quieres descargar el contenido de una cuenta privada sí será necesario que inicies la sesión de tu cuenta de Instagram.

Pero no te preocupes, según Qoob Stories esto solo es necesario para acceder a una solicitud de token de Instagram, del resto, Qoob Stories no almacenará tu información de inicio de sesión. Pero esto no es todo lo que puedes hacer con esta aplicación, todavía hay mucho por conocer.

Todo lo que puedes hacer con Qoob Stories

Aunque Qoob Stories es muy fácil de utilizar, tiene más de una función que tal vez podrías pasar por alto. Por eso, detallaremos todo lo que puedes hacer con esta app:

Lo primero que debes saber es que Qoob Stories descarga automáticamente las imágenes y vídeos al entrar en una cuenta a través del buscador, solo tienes que escribir el nombre de usuario y buscarlo. Esto puede serte muy útil si quieres hacer un respaldo personal de tu perfil de Instagram.

a través del buscador, solo tienes que escribir el nombre de usuario y buscarlo. Esto puede serte muy útil si quieres hacer un respaldo personal de tu perfil de Instagram. Las imágenes se descargan con muy buena calidad y conservan la descripción de las mismas , lo que podría serte de mucha utilidad también.

, lo que podría serte de mucha utilidad también. Una ventaja extra es que te permite navegar por Instagram sin preocuparte por la publicidad. De hecho, a diferencia de la versión de Instagram para ordenadores, Qoob Stories ofrece una mejor experiencia de usuario para ver el contenido de Instagram en la PC.

para ver el contenido de Instagram en la PC. La herramienta de búsqueda de Qoob Stories es más potente de lo que parece, te permite filtrar el contenido que estás buscando a través de hashtags y por locación . De manera que puedas ver lo que está en tendencia o que sea exclusivo de una localidad.

. De manera que puedas ver lo que está en tendencia o que sea exclusivo de una localidad. Si quieres descargar las stories de una cuenta, solo tienes que activar la descarga automática y cada vez que se cargue contenido nuevo Qoob Stories lo guardará en tu PC.

y cada vez que se cargue contenido nuevo Qoob Stories lo guardará en tu PC. Además, las configuraciones de descarga te permiten escoger qué tipo de archivos quieres descargar , a partir de qué fecha, en cuál cuenta, etc.

, a partir de qué fecha, en cuál cuenta, etc. Otra de las funciones más interesantes de Qoob Stories, que sin dudas le dará un valor extra, es poder ver stories sin que los usuarios se den cuenta.

Por todo esto, es indiscutible el hecho de que Qoob Stories es una herramienta muy poderosa. No solo para descargar fotos y vídeos, sino para navegar a través de Instagram mejor que en la aplicación nativa.

Sin embargo, no todo puede ser perfecto. Qoob Stories tiene una opción gratis y dos planes de pago. Dependiendo de tu suscripción, tendrás más o menos opciones para gestionar el contenido disponible en Instagram.

Descarga Qoob Stories en tu ordenador

Como mencionábamos anteriormente, Qoob Stories está disponible para Windows, Mac y Linux. Así que, lo primero que debes hacer es descargar el programa, dependiendo del sistema operativo que utilices.

Entra aquí y selecciona tu sistema operativo para descargar Qoob Stories. En el caso de Windows, asegúrate de elegir la opción correcta entre la versión de 32-bit o 64-bit. Para saber qué tipo de sistema es el de tu ordenador (32 o 64 bit):

Tienes que ir a la carpeta Panel de control .

. Luego, haz clic en Sistema y seguridad .

. Por último, entra en Sistema y ve qué aparece en la casilla “tipo de sistema”.

Aunque, también puedes llegar a esta opción a través de un atajo, dándole clic simultáneamente al botón Inicio y Pause/Break en el teclado.

Una vez que se haya descargado, instala Qoob Stories tal cual como harías con cualquier otra aplicación. Por otro lado, aunque puedes usar la versión gratis, quizás te interese conocer las ventajas de los otros planes.

El plan para principiantes es gratis y con él podrás entrar solo a dos cuentas de Instagram y tendrás un límite de 200 publicaciones (fotos + vídeos) por día . En la mayoría de los casos esto debería ser más que suficiente. Si no, puedes subscribirte al plan Personal o Profesional.

. En la mayoría de los casos esto debería ser más que suficiente. Si no, puedes subscribirte al plan Personal o Profesional. En el plan Personal contarás con todas las funciones principales , podrás entrar a 10 perfiles de Instagram, sin limitaciones en el número de descargas por día, con soporte para cuentas privadas sin limitaciones y libre de anuncios. Este plan cuesta 7 dólares (5,77€) al mes.

, podrás entrar a 10 perfiles de Instagram, sin limitaciones en el número de descargas por día, con soporte para cuentas privadas sin limitaciones y libre de anuncios. Este plan cuesta 7 dólares al mes. El plan profesional está pensado para empresas o negocios. Cuenta con todas las ventajas anteriormente mencionadas, pero también te permite exportar las publicaciones, leyendas y podrás darle un uso comercial. Sin embargo, cuesta 25 dólares (20,63€) al mes.

¿Qué te ha parecido este programa? Es cierto que hay muchas aplicaciones móviles para descargar imágenes y vídeos de Instagram pero ninguna tan completa y potente como Qoob Stories.