Es increíble la forma en la que Samsung halla la forma de innovar nuevamente en el campo de la personalización de un móvil. Gracias a Good Lock son muy pocas las cosas de tu smartphone que no puedes cambiar y ahora ha llegado Camera Assistant, la nueva app que te permite personalizar la cámara de tu móvil Samsung.

Esta app aún está en proceso de desarrollo y es muy probable que pronto esté dando a conocer nuevas opciones de personalización, pero por el momento ha hecho un gran trabajo. Las opciones disponibles son bastante sutiles, sin embargo, pueden llegar a ser muy útiles, en especial para los amantes de la fotografía con móviles.

¿Cómo instalar Camera Assistant en tu móvil Samsung?

La aplicación aún no está disponible a nivel mundial y es muy probable que no puedas ver la app en Good Lock si no estás en la India, Corea del sur o alguno de los otros pocos países seleccionados. Pero no te preocupes, ya que nosotros tenemos una manera de que puedas descargarlo sin tener que esperar a que esté disponible en tu región.

Lo único que debes hacer será entrar en el enlace de Galaxy Store que hemos preparado para ti y listo, ya solo te queda presionar la opción de Instalar para tener la app de Camera Assistant en tu móvil.

¿Cuáles son las opciones que Camera Assistant tiene para ti?

El objetivo principal de esta aplicación es brindarte la oportunidad de personalizar la cámara de tu móvil a la forma que se te haga más cómoda. Por ejemplo, en la cámara de muchos móviles, cuando dejas presionado el botón del obturador estando en el modo de fotos, el móvil automáticamente empieza a grabar un vídeo, si esto te molesta, puedes desactivar esta opción.

Esa es solo una de las 8 opciones que tiene este asistente de cámara para ti, las demás opciones de personalización que ofrece Camera Assistant para tu móvil Samsung son:

La opción de suavizar tus fotos , es decir, si quieres deshacerte de los bordes marcados y definidos de algunas fotos que hacen que se vean con demasiadas imperfecciones y prefieres que estos estén un poco más difuminados, puedes activar esta opción.

, es decir, si quieres deshacerte de los bordes marcados y definidos de algunas fotos que hacen que se vean con demasiadas imperfecciones y prefieres que estos estén un poco más difuminados, puedes activar esta opción. También cuenta con una opción para aumentar el número de fotos que el móvil toma cuando activas la cuenta regresiva . Algo así como activar una pequeña ráfaga de fotos con la cuenta regresiva que puede constar de 3, 5 o 7 fotos.

. Algo así como activar una pequeña ráfaga de fotos con la cuenta regresiva que puede constar de 3, 5 o 7 fotos. Activar o desactivar el HDR para cuando quieres que tus fotos sean lo más detalladas posibles sin importar la iluminación o para cuando sabes que no es necesario y prefieres fotografías con menos detalle.

La opción de hacer que el obturador sea más rápido también está disponible, esto no solo te permitirá tomar muchas más fotos en menos tiempo, sino que también te permitirá obtener una mejor foto de los objetos en movimientos. Se sacrifica un poco la definición, pero es un pequeño precio a pagar.

también está disponible, esto no solo te permitirá tomar muchas más fotos en menos tiempo, sino que también te permitirá obtener una mejor foto de los objetos en movimientos. Se sacrifica un poco la definición, pero es un pequeño precio a pagar. Incluso puedes determinar si quieres cambiar la selección de cámaras de forma automática o manual , esto te permitirá conseguir una mejor definición a la hora de tomar fotos con zoom.

, esto te permitirá conseguir una mejor definición a la hora de tomar fotos con zoom. Por último, tenemos dos opciones un poco más simples, la opción para programar la suspensión de la cámara cuando no está en uso y una opción para modificar la forma en la que la cámara se ve cuando conectamos nuestro móvil a un monitor o pantalla externo usando un cable HDMI.

Como puedes ver, existen una cantidad razonable de opciones de personalización para la cámara de tu móvil Samsung. Y sin duda podemos esperar que nuevas actualizaciones traigan consigo nuevas formas de personalizar la cámara del móvil, aun así Camera Assistant hace un gran trabajo permitiéndonos modificar ciertos aspectos de la cámara.

Y si lo que quieres es mejorar aún más tus fotografías, te recomendamos que consideres la opción de descargar una GCam para tu móvil. Este programa utiliza un algoritmo especial, como el de los móviles Pixel, para obtener mejores fotos con menos esfuerzo.

Esperamos que hayas disfrutado de esta noticia y que puedas descargar esta app en tu móvil Samsung para que empiece el proceso de personalización. Si existe algo en lo que podamos ayudarte o te ha quedado alguna duda sobre este tema, no olvides escribirnos en la sección de comentarios lo que sea con lo que necesites ayuda o lo que quieras saber.