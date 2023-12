20 bromas del Día de los Inocentes para enviar por WhatsApp

El Día de los Inocentes es una época muy popular en las redes sociales, debido a que todo el mundo aprovecha la fecha para jugarle una broma pesada a sus amigos y seguidores. Tomando en cuenta que WhatsApp es una de las apps más usadas en toda España, hemos preparado una lista de bromas del Día de los Inocentes para enviar por WhatsApp.

Hemos reunido apps, ideas para mensajes de bromas, ideas de bromas para poner en tus estados y más para que puedas hacerle una jugarreta diferente a cada persona que se te ocurra. A continuación te mostraremos todas las opciones que hemos podido recolectar para que uses en esta festividad. Recuerda siempre mantener el respeto y los limites, una cosa es hacer un chiste y una muy diferente es abusar de otras personas en Internet.

Apps para hacer bromas el Día de los Inocentes

Empecemos con las apps que hemos recopilado para ti, cada una de estas funciona de una manera distinta, pero el resultado siempre será el mismo, un montón de risas. Tenemos apps que hacen llamadas falsas que quedarán grabadas en tu móvil para después compartirlas, tenemos también apps para editar imágenes, tu voz y mucho más.

JuasApp, la aplicación de las llamadas falsas

Esta app es muy popular entre los bromistas por una simple razón, ofrece un resultado de calidad que quedará grabado en tu móvil para después continuar con las risas. JuasApp es una app de llamadas falsas, las cuales se pueden hacer al número de tu víctima con un mensaje pregrabado. Los mensajes disponibles son generalmente personas quejándose de mucho ruido, de una mascota, de una situación, etc. Esto hará que la persona al otro lado reaccione de una manera confundida y muy divertida.

Scary Camera Prank, edita fotos con imágenes terroríficas

Si tienes algún colega que le teme demasiado a los fantasmas, tenemos una broma perfecta para la ocasión. Scary Camera Prank es una app que te permite introducir un fantasma, monstruo o un ente aterrador en una foto convirtiéndola en material para una excelente broma. Usa una foto de tu amigo, dile que has visto algo raro y luego pásale la imagen editada para darle un buen susto. Recuerda respetar los límites y si ves que la otra persona se ha alterado mucho, cuéntale la verdad.

Fake GPS Location Spoofer, cambia tu dirección en un instante y engaña a tus amigos

Una buena idea para una jugarreta es decirle a todos tus colegas o familiares que te has ido del país en un viaje de autodescubrimiento y cuando no te crean puedes enviarles una dirección falsa. Para eso puedes contar con Fake GPS Location Spoofer, esta app rápidamente te permitirá cambiar tu verdadera posición en el mundo con solo apretar un botón. Dile a tus amigos que te has ido y cuando te pidan pruebas, envía tu dirección en tiempo real por WhatsApp con esta app encendida.

Voice Changer, crea falsas notas de audio y envíalas por WhatsApp

Si quieres hacerle pensar a algún familiar o colega que está en problemas, lo mejor que puedes hacer es crear notas de audio falsas y hacérselas llegar. Voice Changer es la app adecuada, para esto, todo lo que tienes que hacer es inventarte algún escenario falso y usar notas de audio editadas para respaldar tu historia. Por ejemplo, puedes decirle a algún colega que lo han pillado haciendo trampas en un examen y cuando te pregunte cómo lo supiste, pásale una nota de voz alterada haciéndote pasar por otra persona acusándolo.

Wreck My Car Prank, acaba con el auto de alguien usando tu móvil

Por supuesto, no hablamos en serio, Wreck My Car Prank es una app que te permite agregarle daños falsos a un auto con un editor de imágenes. Los daños son bastante variados y van desde rayones, hasta hendiduras, cristales rotos, humo y mucho más. La broma es más que sencilla, solo tómale una foto al auto de algún colega obsesionado con su coche, agrégale algún daño con la app y luego envíale la imagen. Escoge el momento correcto para hacer esto y recuerda no llevar las cosas muy lejos.

Páginas en Internet para hacer bromas el Día de los Inocentes

Ahora pasemos a algo un poco más elaborado, estamos hablando de sitios webs diseñados para hacerles bromas a tus amigos. Bueno, no todos estos sitios están diseñados para hacer bromas, pero con un poco de creatividad pueden ser excelentes herramientas para hacer algún tipo de jugarreta.

My Fake Snap, la app para editar imágenes usando IA

Era obvio que no podíamos dejar pasar la oportunidad de aprovecharnos de las inteligencias artificiales para hacer una buena broma. En este caso te traemos una pagina de edición de imágenes con IA llamada My Fake Snap, la cual te permite agregar elementos a una foto.

Una buena broma sería usar alguna foto de tu novia, por ejemplo, pedirle a la IA que agregue a un hombre abrazándola para luego enviarle la foto a ella y reprocharle, en tono de broma, quién es esa persona. Deja que tu imaginación vuele a la hora de crear tus bromas.

Visitar | My Fake Snap.

Canva, una opción excelente para hacer imágenes con miniaturas engañosas

De seguro en algún momento has recibido una imagen con una miniatura que no era lo que prometía ser y no te das cuentas hasta que abres la imagen completa. Esta es una broma clásica y una forma sencilla de hacer estas imágenes es con Canva. Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en la plataforma de Canva y presiona en donde dice Usar dimensiones personalizadas para crear un diseño nuevo.

para crear un diseño nuevo. Crea tu diseño con 400 px de ancho y 960 px de alto .

. Dentro del diseño, selecciona la opción de Formas en la pestaña de Elementos.

en la pestaña de Elementos. Crea un rectángulo de 400 px de ancho y 186 px de alto y colócala arriba en el centro, recuerda agregarle un color distintivo como rojo o amarillo.

y colócala arriba en el centro, recuerda agregarle un color distintivo como rojo o amarillo. Crea ahora un cuadro de 400 px de ancho y 400 px de alto para luego colocarlo justo debajo de tu rectángulo anterior, dale un color diferente tambien.

para luego colocarlo justo debajo de tu rectángulo anterior, dale un color diferente tambien. Ahora todo lo que tienes que hacer es agregar tu imagen de trampa en el cuadro del medio, la sorpresa irá oculta en el cuadro de arriba y en el de abajo, los cuales no serán visibles en la miniatura.

Visitar | Canva.

Fakedetail, la herramienta definitiva para crear chats de WhatsApp falsos

Una broma que nunca falla es la de los mensajes falsos, para eso harás uso de Fakedetail un sitio web que te permite crear conversaciones falsas de WhatsApp y compartir el resultado por la app. Imagina que le dices a tu hermano que su madre te escribió diciendo que ya sabe sobre esa cosa mala que él hizo y que ahora él está castigado por un mes. Con esta página puedes crear una imagen con una captura de pantalla falsa para que el resultado sea aún más creíble.

Visitar | Fakedetail

T.ly, el acortador que puede ayudarte a bromear con tus colegas

La siguiente broma tendrás que usarla en alguien que no tenga mucho conocimiento del mundo de la tecnología, debido a que es fácil detectar la trampa. Con la ayuda de t.ly puedes acortar cualquier enlace y ponerle el nombre que tú quieras. Así que una buena idea podría ser acortar un enlace falso diciendo que te creaste una cuenta de OnlyFans, por ejemplo, publicar eso en un estado, agregar el enlace modificado que diga OnlyFans en grande, pero que en realidad sea una broma como un rickroll o alguna imagen divertida.

Visitar | t.ly.

12Minutos, la web de las noticias falsas y divertidas

Otra excelente opción es crear un enlace de una noticia completamente falsa que llame la atención de tus amigos y que se vea realista en la miniatura. La plataforma de 12Minutos te brinda exactamente esto de la mejor manera posible, lo único que tienes que hacer es crearte una cuenta en la plataforma y empezar a redactar tus historias falsas. Copia el enlace de alguna historia que hayas inventado y envíaselo a tus colegas más inocentes usando el chat de WhatsApp.

Visitar | 12Minutos.

Filtros de Instagram para hacer bromas el Día de los Inocentes

Otra excelente opción es hacer uso de los filtros de Instagram para crear imágenes falsas de forma rápida y personalizada para luego compartirlas en WhatsApp. Por supuesto, puedes compartirlas por Instagram directamente, pero en este caso nos concentraremos en hacer uso de la app de mensajería para hacer que la broma sea aún más creíble.

Explosión, detona un par de risas con este divertido filtro

Empecemos con uno de los filtros más divertidos para hacer bromas en Instagram, el filtro Explosión, el cual como su nombre lo indica, hace parecer que hubo una gran explosión a la mitad de tu vídeo. Lo único que tienes que hacer es grabar tu vídeo de lo más normal y luego presionas la pantalla para activar el filtro. Para hacerlo aún más creíble, graba un vídeo de ti probando algo eléctrico o algo que fácilmente pudiese explotar, luego guarda el borrador y compártelo por WhatsApp con tu víctima.

Usar | Filtro Explosión en IG

Sasha Dog, adopta tu propia mascota en realidad aumentada y juégale una broma a tu familia

Si eres de esas personas que les gusta adoptar mascotas de la calle, esta broma te quedará perfecta. Se trata del filtro Sasha Dog en Instagram, el cual te permite crear un perro bastante realista usando realidad aumentada. La idea del chiste es que tomes una foto usando el filtro y le hagas creer a tus padres, a tu esposo o esposa, que has adoptado una nueva mascota sin decirles nada primero. Lo mejor de este filtro es que puedes tomar la foto desde diferentes ángulos para que sea más convincente.

Usar | Filtro Sasha Dog en IG

Estoy bien, el filtro que te convierte en la víctima de un accidente

Esta broma es un poco pesada, hay que admitirlo, pero si sabes con quién usarla y cuando parar el chiste, puede ser una opción bastante divertida. Para esto haremos uso del filtro Estoy bien en Instagram, el cual te agrega heridas a la cara, como si acabaras de salir de una pelea en la que ibas perdiendo. Selecciona el daño que quieres tener, toma una foto y luego pásasela a tu inocente en WhatsApp. Recuerda no sobrepasarte y no preocupar demasiado a la otra persona.

Usar | Filtro Estoy bien en IG

PS5 Box, consigue tu propia PlayStation 5 completamente gratis y completamente falsa

Un truco cruel, pero funcional en especial en fechas como cumpleaños y Navidad, es hacerle creer a tu víctima que le has comprado un regalo bastante costoso, en este caso una PS5. Para eso necesitarás aplicar el filtro de PS5 Box en Instagram, el cual te permite colocar una caja de PS5 dentro de tu hogar usando realidad aumentada. Una vez que tengas la foto, envíasela a tu víctima y dile algo como «mira lo que te he comprado».

Usar | Filtro PS5 Box en IG

Bald, un clásico que no podía faltar en esta lista

Si quieres darle un buen susto a tu pareja, envíale una foto tuya con la cabeza completamente rapada, pero tranquila, no hace falta que vayas al peluquero para esto. Usando Bald, el filtro de Instagram, puedes quitarte hasta el último cabello de la cabeza, creando un efecto convincente, dependiendo de quien lo vea. Este truco es uno de los más viejos del libro, pero te sorprendería la cantidad de gente que sigue cayendo con él.

Usar | Filtro Bald en IG

Ideas de mensajes para hacer bromas el Día de los Inocentes

Y claro, si quieres ir por lo más simple posible para hacer valer tus dotes de actor, te tenemos una lista de ideas de mensajes que puedes enviar por WhatsApp para hacerle una broma a alguien. A riesgo de sonar como un disco rayado queremos recordarte el llevar las cosas con calma, respetando los limites y no haciendo que las bromas sean exageradamente pesadas.

«Me he conseguido este móvil…», un mensaje que siempre funciona

La naturaleza inocente de este mensaje en conjunto con el buen corazón de tu víctima hará que todo funcione a la perfección. Toda la broma consiste en hacerte pasar por una persona ajena a ti que se ha encontrado tu móvil porque lo has dejado tirado por allí. Si tú eres una persona distraída, esta broma será aún más creíble y la persona a la que le escribas estará aún más comprometida a ayudarte.

«Creo que estoy enamorado de ti…», un mensaje fuerte que tomará por sorpresa a muchos

Una buena forma de jugar con alguien es hacerle creer que tienes sentimientos románticos por ella o él. Eso de seguro dejará a la otra persona desconcertada y cuando intente rechazarte con dulzura, revelas tu trampa para luego compartir las risas. Te recomendamos que no realices esta broma en alguien que sí podría tener sentimientos por ti, ya que esto resultaría muy cruel, incluso en fechas como estas.

«Te quedan 7 horas», el mensaje que hará que tus amigos se pongan nerviosos

La mejor comedia es la simple, por eso una gran broma por textos de WhatsApp es iniciar un contador regresivo con alguno de tus colegas, pero no les des mucha información. Envía un mensaje diciendo algo como «te quedan 10 horas» y cuando la otra persona pregunte de qué hablas, solo dile que lo sabrá cuando el tiempo acabe. Puedes ignorar el resto de sus mensajes y divertirte con su reacción.

Envía un GIF de una imagen cargando y confunde a la otra persona

De nuevo, este es un truco clásico que probablemente no funcione con todo el mundo, pero todos conocemos a esa persona inocente que no sabe mucho de WhatsApp y que seguro caería con un GIF falso. Si se te ocurre alguien así, siempre puedes enviarle un GIF desde la biblioteca de WhatsApp de un icono de una imagen cargando. Si todo sale bien, puedes tener a la otra persona esperando varios minutos por una imagen que nunca llegará.

«Creo que estoy embarazada…», una broma atrevida y peligrosa

Es obvio decir que para llevar a cabo esta broma tienes que ser mujer y tienes que elegir bien a tu víctima. Es muy probable que sospechen de que lo que dices es falso, así que lo mejor que puedes hacer es buscar una imagen de una prueba de embarazo positiva y enviarla con el mensaje. Es importante mencionar que esta broma puede salirse rápidamente de tus manos, así que si ves que todo se está poniendo muy serio, será mejor decir toda la verdad.

Y eso ha sido todo por ahora con nuestra lista de bromas del Día de los Inocentes para enviar por WhatsApp. Como puedes ver, hay mucho de donde escoger y con tal y siempre mantengas límites sanos y seguros, no está mal hacer un par de bromas entre familiares y colegas. Si te ha quedado alguna duda de lo que te hemos contado aquí, déjanoslo saber en la sección de comentarios.