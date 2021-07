Para cubrir el vacío que dejó Quibi, Movistar acaba de lanzar una aplicación para ver series de corta duración por suscripción. La app se llama Blackpills y es exclusiva de los clientes de Movistar: no se puede usar ni descargar en móviles de otras compañías. Ya está disponible en Google Play Store (aún no en App Store) y cuenta con un catálogo inicial de 15 series cuyos capítulos duran entre 15 y 20 minutos.

Blackpills es parecida a Quibi, la plataforma que fracasó y que luego fue comprada por Roku. Lo que busca esta app es ofrecerte pequeñas dosis de entretenimiento que puedes consumir en cualquier momento de forma rápida. Está pensada para las personas que no tienen tiempo para sentarse a ver una serie completa.

¿Cómo es Blackpills y quién puede usarla?

Blackpills es una aplicación de streaming como cualquier otra. Sin embargo, tiene la particularidad de que para poder usarla no solo debes pagar una suscripción: también tienes que ser cliente de Movistar (aunque esto podría cambiar en el futuro). Otra característica que diferencia a Blackpills de otras plataformas de streaming similares es su contenido.

La aplicación solamente ofrece series de corta duración creadas para pantallas de móviles. Los episodios de sus series duran unos 15 o 20 minutos como máximo. De momento, el servicio solo cuenta con 15 series, entre las que destacan Virgin in Paris, Making a scene y Playground. Según Movistar, añadirán 2 nuevas series cada mes para agrandar el catálogo.

¿De dónde surgió la aplicación Blackpills?

Vale la pena destacar que Blackpills no es una app nueva. Esta plataforma es de origen francés y fue creada en 2016. Su servicio solo se ofrece a los operadores de telecomunicaciones mediante acuerdos de distribución (como el que ahora ha firmado Movistar). En Francia, por ejemplo, Blackpills es una app exclusiva de los clientes de Orange.

También es importante mencionar que Blackpills tiene su propia productora de series (Blackpills Studio). Gracias a ello, la plataforma en Francia cuenta con más de 58 series originales y muchas más en camino. Así que puedes estar seguro de que la app Blackpills de Movistar recibirá nuevo contenido constantemente.

¿Cuánto vale suscribirse a Blackpills de Movistar?

No basta con ser cliente de Movistar. Para poder disfrutar del contenido de Blackpills debes pagar una suscripción de 2,99 euros al mes (IVA incluido). Lo bueno es que te dejan ver el primer capítulo de la serie que quieras totalmente gratis.

El servicio no es para nada caro, pero también hay que tener en cuenta que ahora mismo no ofrece mucho contenido. De todas formas, hay que admitir que son muy interesantes los acuerdos que ha firmado Telefónica últimamente con plataformas de entretenimiento. No olvidemos que hace unos días lanzaron el canal TikTok Extra en Movistar+.