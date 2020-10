Cada vez hay más servicios de contenidos bajo demanda que pretenden plantar cara a Netflix. Una de ellas es Quibi, una plataforma VOD que destaca por su particular funcionamiento al apostar por los vídeos en formato vertical u horizontal de corta duración.

Un servicio que cuenta con un catálogo bastante entretenido, además de un mecanismo de uso que hacía de este rival de Netflix un aliado mejor para esos ratos muertos mientras esperas el metro, por poner un ejemplo. Pues nos tememos que tiene los días contados.

Quibi cierra y busca compradores

Decir que esta plataforma fundada por Jeffrey Katzenberg, ex directivo de los estudios Walt Disney y fundador de los estudios DreamWorks, junto con Meg Whitman, CEO de firmas de la talla de HP o eBay, apuntaba maneras para ser un gran bombazo. O no.

Y es que, cuando llegó al mercado, permitiendo ver su catálogo formado por todo tipo de contenidos con una duración máxima de 10 minutos, fue un soplo de aire fresco en un sector monopolizado por Netflix.

Hay que tener en cuenta que ninguno de los rivales de la gran N intenta innovar, sencillamente ofrecen un catálogo diferente al disponible en Netflix. No era el caso de Quibi, cuyo sistema de uso era diferente.

Ahora, y un día después de lanzar la aplicación para Android TV, Apple TV y Amazon Fire TV, los creadores han emitido un comunicado a través del blog de Quibi anunciado el cierre de este servicio de streaming.

COVID-19, el culpable del cierre de Quibi

Pese a contar con la colaboración de estrellas de la talla de Liam Hemsworth o Darren Criss, el proyecto no ha avanzado como esperaba, por lo que Jeffrey Katzenberg y Meg Whitman han confirmado que debido al poco éxito de su plataforma VOD, están buscando un comprador para el contenido y activos tecnológicos de Quibi.

Lo cierto es que la idea no era mala, pero hubo problemas que no ha ayudado en absoluto.Y es que, el timing no podía haber sido peor escogido. Más que nada porque Quibi llegó al mercado en plena pandemia.

Una cosa es exprimir servicios como Netflix mientras medio mundo está confinado. Pero la idea de ver series de corta duración en el móvil no tiene demasiado sentido si estás en casa con un buen número de horas muertas.

¿Qué pasará con los clientes de Quibi? Teniendo en cuenta que la plataforma sufría una pérdida del 90% de usuarios tras el periodo de prueba, está claro que serán muy pocos los afectados por el cierre de este servicio VOD.