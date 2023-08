BINGE Korea: un Netflix gratis para ver películas y series coreanas

La fiebre de las telenovelas turcas ya pasó, lo de ahora son los K-Dramas. La cultura coreana se está apoderando del mundo y no solo a nivel musical con grupos de K-pop encabezando los festivales más importantes del mundo. Las pelis y series coreanas también lideran las listas de contenido más reproducido en las diferentes plataformas de streaming.

Un claro ejemplo de ello son series como «El juego del calamar» que rompió récords de audiencia y «Woo, una abogada extraordinaria» que actualmente está en el top 10 semanal de lo más visto en Netflix en Estados Unidos. Y, para aprovechar este pico de popularidad, la empresa NEW ID acaba de lanzar una plataforma gratuita para ver pelis y series coreanas. A continuación, te contamos qué ofrece Binge Korea y cómo puedes acceder a este servicio de streaming.

Bajo el nombre de BINGE Korea llega este nuevo servicio de streaming que actualmente solo está disponible en inglés y que ofrece un montón de contenido coreano: pelis, series, canales de cocina, deportes y música. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito, ya que se basa en el modelo de negocio de canales FAST (televisión con publicidad como Pluto TV).

🎉 BINGE KOREA is here!

Find out what Korean dramas, TV shows, and movies are playing now!

Download BINGE Korea now!

▶️ Available now on Samsung, LG and Amazon Fire TVs#binge #bingekorea #koreantv #bingewatch #kdrama #kmovies #kpop #kfood pic.twitter.com/L85RbLzw3G

— bingekorea (@bingekorea) August 16, 2023