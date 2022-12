¿Qué pensarías si te dijera que existe una página con la que puedes simular el impacto de un meteorito en tu ciudad? Se trata de Asteroid Launcher, una página web cuya única función es simular el impacto de un meteorito en cualquier parte del mundo. Si te interesa conocer más sobre esta web, aquí te contaremos todos los detalles.

Asteroid Launcher es una página web que te ayuda a simular el impacto de un meteorito en cualquier sitio, y sí, eso incluye el lugar en donde te encuentres ahora mismo. Al utilizar esta web podrás elegir detalles como el tipo de meteorito, su tamaño, e incluso, la velocidad.

Lo realmente interesante de esta página es que a partir de esos detalles que hayas ingresado, la misma app te arrojará resultados, como, por ejemplo, cuántas personas morirían por el meteorito, las características del cráter de impacto, cuántas personas recibirían daños por quemaduras, entre muchas otras cosas más.

Los desarrolladores de esta página web se basaron en los artículos del Dr. Gareth Collins y el Dr. Clemens Rumpf. para asegurarse de que todos los datos arrojados en la simulación fueran lo más reales posible. Esto permite que las personas tengan la opción de utilizar la página web por diversión, curiosidad o por fines meramente investigativos.

Asteroid Launcher | Página web

New page! Make your own asteroid and launch it at Earth to see the effects.

— Neal Agarwal (@nealagarwal) December 5, 2022