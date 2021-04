¿Necesitas medir el ruido ambiental de un espacio y no tienes un medidor de decibelios? No te preocupes, ese smartphone que tienes en la mano puedes convertirlo en un sonómetro para medir ruido. Lo único que debes hacer es instalarle una app que le añada la función de medir decibelios. Eso sí, desde ya te decimos que tu móvil no es capaz de medir los sonidos y ruidos ambientales tan bien como lo haría un sonómetro real. Sin embargo, sus lecturas no estarán tan alejadas de la realidad y pueden servir como referencia o para comparar el ruido en dos lugares distintos.

Recuerda que la eficacia y fiabilidad de un sonómetro depende en gran medida de su micrófono y los smartphones actuales no traen consigo un micrófono de gran calidad. De hecho, debido a que usan un micrófono que solo está preparado para captar la voz humana, las aplicaciones de sonómetro para móviles no pueden medir bien sonidos fuertes cercanos o superiores a los 90 dB.

Dicho eso, a continuación te recomendaremos una app muy buena que convierte a tu móvil en un medidor de decibelios. Realmente hay muchas aplicaciones de este tipo en Google Play Store y todas tienen un rendimiento similar (porque al fin y al cabo todas están limitadas por los componentes de tu móvil). No existe una que podamos decir que es claramente mejor que el resto. De todas formas, enseguida te explicaremos cómo se usan estas apps para que tú pruebes las que quieras.

Sonómetro: cómo medir decibelios con tu móvil

La app que sirve como medidor de decibelios que aquí te recomendamos se llama Sonómetro y es de la empresa Splend Apps. Actualmente, tiene una puntuación de 4,8/5 en Google Play Store con más 130 mil descargas. Así que es bastante fiable. La elegimos porque es muy sencilla, hace lo que promete, apenas pesa 2,8 MB y es gratuita.

Mide tanto los decibelios mínimos como máximos de un espacio para luego darte el valor promedio junto con una gráfica elaborada en tiempo real donde puedes ver cómo es el comportamiento del ruido. Es perfecta para medir qué tan silenciosa o ruidosa es una habitación, así como para cuantificar sonidos medios (no muy fuertes).

Para empezar a hacer uso de este medidor de decibelios solo debes instalar la app, abrirla y concederle el permiso de acceso al micrófono. Una vez hecho eso, la aplicación automáticamente empezará a medir el ruido ambiental y hará una gráfica del mismo. Si crees que se ha descalibrado, pulsa en Reset. Y si te cuesta entender las lecturas, aquí tienes el valor de algunos sonidos conocidos:

Respiración : 10 dB

: 10 dB Susurro : 20 dB

: 20 dB Biblioteca tranquila : 40 dB

: 40 dB Conversación : 60 dB

: 60 dB Música alta : 80 dB

: 80 dB Motocicleta : 100 dB

: 100 dB Conciertos : 110 dB

: 110 dB Trueno: 120 dB

Otras aplicaciones para medir decibelios con tu móvil

Si no te convencieron las lecturas de la app presentada anteriormente, aquí abajo tienes las otras 5 aplicaciones mejor valoradas en Google Play Store que sirven como medidor de decibelios. ¡Pruébalas todas!

Pero si tienes un iPhone o iPad, entonces deberías probar estas dos aplicaciones:

Y ya para terminar, si lo que buscabas era un medidor de decibelios online para usarlo en tu PC o para no tener que descargar una app, te recomendamos el de la empresa Youlean. Sin embargo, te advertimos que no es muy bueno. Siempre será mejor usar una aplicación dedicada para medir el ruido ambiental.

Acceder | Sound Meter – Youlean

En fin, esperamos que cualquiera de estas aplicaciones te resulte muy útil. Si te interesa esto de medir cosas con los sensores y otros componentes del móvil, mira este tutorial de cómo medir la presión atmosférica con tu móvil Android.